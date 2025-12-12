Jaunciema iedzīvotājs Jānis iesaka pa tumsu vieniem nepārvietoties vai nēsāt līdzi piparu gāzes baloniņu. Kas tur notiek? 0
Jaunciema iedzīvotājs ir saskāries ar situāciju, kas liek būt piesardzīgiem savā apkārtnē. Viena no vietējām personām, Jānis, platformā “Facebook” dalās ar savu pieredzi, stāstot par atradumiem meža tuvumā un par to, kā viņš rīkojās, ziņojot Valsts policijai.
Jānis stāsta, ka vakar ap pusnakti, ejot no autobusa pieturas (1. šķērslīnija) uz mājām, viņš pie meža pamanījis izmestu somu, apkārt izkaisītas drēbes un Baltkrievijā ražotu pārtikas iepakojumus. Viņš piebilst, ka ap pulksten 18, ejot uz autobusu, tur nekas tāds nebija. Jānis izsaucis Valsts policiju, un gadījums tika piereģistrēts.
Viņš uzskata, ka šāds atradums apstiprina aizdomas, ka Pierīga dažkārt tiek izmantota kā “pārkraušanas punkts” nelegāliem imigrantiem, kuri caur Baltkrieviju nonāk Eiropā. Jānis neizslēdz, ka kādā pamestā mājā vai meža teritorijā Jaunciemā var uzturēties nelegālo imigrantu grupa.
Viņš aicina jaunciemiešus būt uzmanīgiem. Atrodot līdzīgus priekšmetus vai jebko, kas varētu liecināt par nevēlamu personu klātbūtni, Jānis iesaka nekavējoties ziņot Valsts policijai, kas informāciju nodos attiecīgajiem drošības dienestiem. Viņš arī brīdina, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nestrādā ārpus darba laika, un aicina pa tumsu nepārvietoties vienatnē vai izmantot drošības līdzekļus, piemēram, piparu gāzes baloniņu.
