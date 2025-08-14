Ogu sezona uz pannas – recepte melleņu un biezpiena plātsmaizei, kura burtiski izkūst mutē 0
Šī plātsmaize apvieno sulīgas mellenes, gaisīgu biezpiena virskārtu un viegli kraukšķīgu pamatu. Viegla pagatavošana, maz saldinātāja un rezultāta sanāk deserts, kuru var baudīt gan brokastīs, gan pēcpusdienas mierā ar tējas tasi. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Pamatne:
1. 100g miltu;
2. 2 ēdamkarotes riekstu sviesta;
3. Saldinātājs (ap 10 pilieniem flavor drops jeb 2 ēdamkarotes stēvijas/cukura);
4. Tējkarote cepamais pulveris.
Virskārta:
1. 3 olas;
2. 540g biezpiena; (jeb 3x180g);
3. 150g melleņu (vai jebkuras citas ogas);
4. 3 ēdamkarotes kukurūzas cietes;
5. 2 ēdamakrotes krējuma;
6. Saldinātājs (ap 20 pilieniem flavor drops jeb ap 4 ēdamkarotēm stēvija/cukurs);
7. Šķipsniņa sāls.
Pagatavošana:
1. Bļodā sajauc miltus, cepamo pulveri, riekstu sviestu un mazliet saldinātāju. Ar sokam samīca drupačainā masā un noliek malā.
2. Atdala olu dzeltenumus no baltumiem.
3. Pie dzeltenumiem pievieno biezpienu, kukurūzas cieti, krējumu, saldinātāju, sāli, visu izmaisa, tad iemaisa mellenes.
4. Olbaltumu uzputo stingrās putās, un tad maigi divās daļās iemaisa pie biezpiena masas.
5. Cepšanai paredzēto trauku izklāj ar cepampapīru, liek 2/3 drupaču masas, izlīdzina un lej biezpiena masu. Augšu pārkaisa ar atlikušajam drupačām.
6. Cep 175 grādos aptuveni 40min (augšu var piesegt ar cepampapīru).
7. Gatavajai plātsmaizei ļauj atdzist istabas temperatūrā.
Lai labi garšo!