Garšu eksplozija rudens vakariem – cūkgaļa ar dārzeņiem
Kad ārā pūš vējš un rudens vakari kļūst aizvien vēsāki, nav labākas sajūtas par mājās gatavotu, aromātisku sautējumu. Šajā receptē apvienojas cūkgaļas krūtiņa un chorizo desa ar dārzeņiem, topinambūriem, āboliem un siltajām garšvielām, radot sātīgu un aromātisku maltīti. Pasniedzot to karstu, papildinātu ar maskarpones sieru un svaigām timiāna lapiņām, ēdiens kļūst par īstu rudens vai ziemas vakaru baudījumu.
Sastāvdaļas:
1 gb. saldais kartupelis;
200 g seleriju sakne (vai pastinaka sakne);
200 g burkāni;
100 g sīpoli;
200 g topinambūri;
200 g mazie šampinjoni;
200 g zaļie āboli;
500 g cūkgaļas krūtiņa no “Rēzeknes gaļas kombināts”;
200 g chorizo desa;
300 g siers maskarpone;
iemīļotās garšvielas (piemēram, kartupeļu garšviela);
svaigas timiāna lapiņas;
eļļa;
sāls pēc garšas.
Pagatavošana:
- Cūkgaļas krūtiņu bez ādas un chorizo desu sagriež gabaliņos, liek pannā, pievieno eļļu un apcep līdz gaļa ir apbrūnējusi.
- Lielās šķēlēs un daiviņās sagriež sakņu dārzeņus (burkānus, kolrābjus, sīpolus, topinambūrus, selerijas sakni).
- Pievieno apceptajai gaļai visus sagrieztos dārzeņus un nesagrieztus šampinjonus, un savu iecienīto garšvielu, piemēram, kartupeļu
garšvielu.
- Visu sautē ar vāku uz lēnas uguns vismaz 30 minūtes, pievienojot nedaudz ūdeni un sāli līdz gaļa un dārzeņi ir kļuvuši mīksti.
- Kamēr viss sautējas, sarīvē ābolu un pievieno to sautējumam, visu kārtīgi apmaisa un turpina sautēt.
- Pasniedz karstu ar maskarpones sieru un svaigām timiāna lapiņām.
Lai labi garšo!