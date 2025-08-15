FOTO: Shutterstock.com

Viltīga recepte! Šokolādes braunijs ar kabaci 0

Šis sulīgais un bagātīgi šokolādīgais braunijs ir ar veselīgu viltību – kabača gabaliņiem! Garša? Perfekta. Konsistence? Mīksta un kūstoša. Pamēģini un pārsteidz savējos! Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
1. 250g kabača/cukini;
2.80g cukura;
3.75ml eļļas;
4.50ml piena;
5. 1 OLa (var arī nelikt);
6. 120 g miltu;
7. 35 g kakao;
8. 1/2 tējkarotes sodas;
9. 1/2 tējkarotes cepamā pulvera;
Papildus 100g šokolādes.

Pagatavošana:
1. Bļodā sarīvējam kabacīti, pievienojam eļļu, cukuru, olu un samaisām.
2. Otrā bļodā sajaucam miltus ar kakao, sodu un cepamo pulveri un iemaisam pie mitrajām sastāvdaļām.
3. Sagatavoto masu lejam veidnē, pārberam ar 1/2 šokolādes, cepam 175 grādos 30 – 35 minūtes.
4. Kad braunijs gatavs, augšpusi garnējam ar palikušo šokolādi.

Lai labi garšo!

