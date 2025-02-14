Makaronu piciņas uz kociņa – ātra recepte gardai uzkodai 0
Makaronu iesmiņi ar picai raksturīgām sastāvdaļām ir lielisks veids, kā pārsteigt viesus vai iepriecināt bērnus – ātri, vienkārši un ļoti garšīgi! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 150g @dobelesdzirnavnieks Fargalle makaroni(
2. 3 ēdamkarotes @rudolfsorganic tomātu mērce ar sīpoliem un sieru;
3. 100g siers;
4. Tomātu, paprikas gabaliņi;
5. Sīpols;
6. Mazliet vītināta gaļa vai desas gabaliņi;
7. Garšvielas;
8. Koka iesmiņi.
Pagatavošana:
1. Novāra makaronus, nokāš un var pievienot kripatiņu olīveļļas, lai tie nesalīpst.
2. Ņem koka iesminu, un uzver uz tā makaronu rindiņu;
3. Kad visi makaroni savērti, tos apsmērē ar mērci, virsu liek sieru, tomātus, sīpolus, gaļiņu utt, kā to dara gatavojot piciņu.
4. Kad viss sagatavots, liek 175 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī uz pāris minūtēm, lai siers izkūst un viss mazliet apbrunējas.
5. Pasniedz siltus un izbauda!
Lai labi garšo!