“Oskaru” pasniegšanas ceremoniju, kas 2.martā norisināsies Losandželosā, ASV, līdz ar “Straumes” komandu varētu apmeklēt arī kultūras ministre Agnese Lāce (P) un Nacionālā kino centra (NKC) vadītāja Dita Rietuma. Tiesa gan, šo ideju ministrei, visticamāk, nāksies aizmirst, jo premjere šajās dienās ir sasirgusi un ministriem komandējumus paraksta tieši viņa.

Kāda sociālā medija “X” lietotāja minējusi, ka “”grūši” būt ministram” – “Ja Lāce aizbrauks uz Oskaru, būs slikti, ja nebrauks – arī būs slikti”. Dažiem citiem interesē, kas segs brauciena izmaksas, bet vēl kāda uzskata, ka ministres došanās uz “Oskaru” pasniegšanas ceremoniju “pat varētu būt jēgpilna”.

Vai varbūt no filmas komandai piešķirtās balvas līdzekļiem

Mana kļūda, ka skatos no PR viedokļa nevis ekonomiskā. Varbūt aizbraukšana var likt Trampam uzzināt par valstīm pie Baltijas jūras?

Kā tieši viņa var palīdzēt LV ar to braukšanu uz Oskaru? Tieši ko viņa tur darīs? Sēdēs un klausīsies nominācijas? To lētāk un LV interesēs izdevīgāk ir darīt tepat, LV, pie TV. Ietaupīto lai noziedo RailBaltic, varbūt no mazajiem cilvēkiem tad mazāk tiks plēsts.

