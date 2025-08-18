#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
LETA, LA.lv
8:57, 17. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Zasulauka dzelzceļa stacijā pasažieri sākuši izmantot pagaidu paaugstinātās platformas. Iepriekš šādas koka platformas uz betona pamatiem jau tika izveidotas arī Torņakalna stacijā, kā arī nu jau Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, lai pasažieri varētu normāli iekāpt un izkāpt no “Pasažieru vilciena” pirms pusotra gada iegādātajiem elektrovilcieniem.

Jau ziņots, ka LDz līdz šī gada beigām kopumā 16 stacijās un pieturas punktos izbūvēs pagaidu paaugstinātās pasažieru platformas. Pagaidu risinājumi ir nepieciešami stacijās, kuru modernizācija ir paredzēta “Rail Baltica” projektā, jo projekta ieviešana kavējas.

Tās ir deviņas stacijas – Rīgas Centrālā stacija, Torņakalns, Zasulauks, Depo, Vagonu parks, Jāņavārti, Daugmale, Salaspils un Saulkalne.

Risinājumi ērtākai iekāpšanai vilcienā ir nepieciešami vēl sešās stacijās – Rumbula, Dārziņi, Cena, Inčupe, Kūdra un Kaibala. Šīs stacijas netika iekļautas peronu modernizācijas projektā, jo tās bija plānots slēgt nelielās pasažieru plūsmas dēļ.

Tāpat pagaidu platformas nepieciešamas Valmieras dzelzceļa stacijā, lai nodrošinātu viena līmeņa iekāpšanu Igaunijas un Lietuvas dzelzceļa pārvadātāju “Elron” un “LTG Link” pasažieriem maršrutos, kas Tallina un Tartu savieno arī Rīgu un tālāk Viļņu.

Tikmēr komentētājiem vietnē X jau ir viedoklis par to, kas redzēts, lūk, komentāru izlase.

