“Kaut kas ātri jaizdomā! Sanaglos no dēļiem!” Krāšņs jaunums vilcienu stacijās, “jo mēs esam to pelnījuši” – soctīkli ir skarbi 30
Zasulauka dzelzceļa stacijā pasažieri sākuši izmantot pagaidu paaugstinātās platformas. Iepriekš šādas koka platformas uz betona pamatiem jau tika izveidotas arī Torņakalna stacijā, kā arī nu jau Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, lai pasažieri varētu normāli iekāpt un izkāpt no “Pasažieru vilciena” pirms pusotra gada iegādātajiem elektrovilcieniem.
Jau ziņots, ka LDz līdz šī gada beigām kopumā 16 stacijās un pieturas punktos izbūvēs pagaidu paaugstinātās pasažieru platformas. Pagaidu risinājumi ir nepieciešami stacijās, kuru modernizācija ir paredzēta “Rail Baltica” projektā, jo projekta ieviešana kavējas.
Tās ir deviņas stacijas – Rīgas Centrālā stacija, Torņakalns, Zasulauks, Depo, Vagonu parks, Jāņavārti, Daugmale, Salaspils un Saulkalne.
Risinājumi ērtākai iekāpšanai vilcienā ir nepieciešami vēl sešās stacijās – Rumbula, Dārziņi, Cena, Inčupe, Kūdra un Kaibala. Šīs stacijas netika iekļautas peronu modernizācijas projektā, jo tās bija plānots slēgt nelielās pasažieru plūsmas dēļ.
Tāpat pagaidu platformas nepieciešamas Valmieras dzelzceļa stacijā, lai nodrošinātu viena līmeņa iekāpšanu Igaunijas un Lietuvas dzelzceļa pārvadātāju “Elron” un “LTG Link” pasažieriem maršrutos, kas Tallina un Tartu savieno arī Rīgu un tālāk Viļņu.
Tikmēr komentētājiem vietnē X jau ir viedoklis par to, kas redzēts, lūk, komentāru izlase.
Koka Rīga 😁😁😁
— Jānis Neimanis (@janis_neimanis) August 16, 2025
Peronus normāli pārbūvēt bija iecerēts Rail Baltica ietvaros, bet tad saprata, ka to var nesagaidīt, tāpēc sāka būvēt šos.
— Nepareizais (@realNepareizais) August 16, 2025
Tur arī neplāno šādu?
— Nepareizais (@realNepareizais) August 16, 2025
Telefoni, krītot zemē, neiekritīs šķirbā?
— KristaMedne (@KristaMedne) August 17, 2025
Diezgan acīmredzamas.Pagaidu koka peroni uzstādīti kamēr ar RailBaltic tiek galā.
Protams,ka neloģisks risinājums,bet labāk nekā nekas.
— edgaRs. (@acEy182) August 16, 2025
Ome beidzot var iekāpt/izkāpt vilcienā bez iecelšanas/izcelšanas vai rāpošanas pa vilciena grīdu.
— Donna (@DonnaAsso) August 16, 2025
Redz, kā.
— Nepareizais (@realNepareizais) August 16, 2025
jā, nebūs labi
— Nepareizais (@realNepareizais) August 16, 2025
Jā, beidzot civilizēti ienākt vilcienā pic.twitter.com/E5TWZRz0gW
— Inguna (@_kalere) August 16, 2025
Kā pirms 100 gadiem. Regress.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) August 16, 2025
Kaut kas ātri jaizdomā….a davai sanaglos no dēļiem👍
— Kaspars Zariņš (@KasparsZ2) August 16, 2025