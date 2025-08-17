#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/kampus

Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli 0

LA.LV
20:49, 16. augusts 2025
Veselam Psiholoģija

Ilgstošas laulības beigas vienmēr raisa jautājumus par to, kas liek pāriem šķirties pēc gadu desmitiem kopā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas

Lai gan katra attiecību dinamika ir unikāla, šķiršanās juristi un attiecību terapeiti izceļ vairākus bieži sastopamus iemeslus, kas noved pie laulības izjukšanas.

Šajā rakstā apkopoti 10 galvenie iemesli, kāpēc pat stipras attiecības var beigties, kā arī praktiski padomi, kā stiprināt saikni un novērst krīzes.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Ja attiecībās viens otru nepamatoti “zāģē”, kopdzīve ātri vien izjūk,” vecmāmiņa no Ogres dalās pārbaudītos attiecību padomos
Vīrieši atklāj patieso iemeslu, kāpēc tērē miljonus platformā “OnlyFans” — atbilde var pārsteigt
Kokteilis
“Es viņu mīlu, bet krāpju.” Psihologs atklāj 4 iemeslus, kāpēc pat laimīgās attiecībās tiek piedzīvota krāpšana
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.