Atrasta slepena izdruka ar Trampa un Putina nenotikušo vakariņu ekskluzīvo ēdienkarti un to, kā pareizi jāizrunā slepkavas vārds 7
Astoņu lappušu izdruka ar slepenu informāciju, tostarp par ASV prezidenta Donalda Trampa dāvanu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un plānoto pusdienu ēdienkarti, tika aizmirsta kādas Ankoridžas viesnīcas printerī dažas stundas pirms augstā līmeņa Ukrainas miera samita, vēsta nypost.com.
Šis apkaunojošais misēklis atklāja minimālu sensitīvu drošības informāciju, jo vairums samita plānoto notikumu Elmendorf–Richardson kopīgajā militārajā bāzē jau bija publiski zināmi, taču ziņa kļuva plaši izplatīta pēc tam, kad to publicēja.
Trīs viesi četrzvaigžņu viesnīcas Hotel Captain Cook viesi atrada dokumentus publiskajā printerī.
Here’s the menu for “His Excellency,” War Criminal Putin. pic.twitter.com/rPJ6XReBCv
— Law Dog ⚖️ (@maximusgsd) August 16, 2025
Divas lappuses saturēja ēdienkarti plānotajām pusdienām, kas galu galā nenotika, un tajā bija iekļauts filejas mignons ar brendija un piparu mērci, kā arī salāti ar šampanieša vinegretu. Vēl viena lappuse ietvēra sēdvietu shēmu, kurā abi prezidenti bija izvietoti centrā ap konferenču galdu.
Divas papildu lappuses saturēja Krievijas un ASV amatpersonu paplašinātās sanāksmes dalībnieku vārdus, fotogrāfijas un norādes, tostarp atgādinājumu, ka Putina uzvārds izrunāts kā “POO-tihn”.
Dokumentā tika atklāts, ka Tramps plānoja dāvināt Putinam Amerikas kailā ērgļa galda statuju, kā arī tika norādīti trīs sagatavošanas komandas darbinieku tālruņa numuri.
Baltā nama jau iepriekš publicētā dienas kārtība ietvēra lielāko daļu dokumentā minēto notikumu, lai gan daudzi no tiem galu galā nenotika vai tika saīsināti, jo Tramps atteicās no tūlītēja pamiera meklēšanas plāna un atgriezās Vašingtonā, optimistiski noskaņots par pilnvērtīga miera līguma panākšanu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien apmeklēs Balto namu, lai apspriestu Putina prasību atteikties no atlikušās Doneckas apgabala daļas apmaiņā pret spēcīgu starptautisku miera uzturēšanas spēku klātbūtni, tostarp Lielbritānijas un Francijas karavīriem, lai pasargātu no turpmākas Krievijas agresijas.