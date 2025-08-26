#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Canva

Ārsts – 4000 eiro, pārdevējs – 1500 eiro. Kādas algas, pēc mākslīgā intelekta teiktā, būtu pelnījuši Latvijas darbarūķi? 0

kokteilis.lv
20:06, 26. augusts 2025
Kokteilis Dzīvo

Ikviens no mums zina – cilvēks nevar pārtikt no pateicības vien. Pārdevējs var smaidīt pie kases, skolotājs var dedzīgi stāstīt par literatūru vai matemātiku, ārsts var glābt dzīvības, bet, ja algas ir pazemojoši zemas, tad cieš ne tikai pats darbinieks, bet arī visa sabiedrība. Tādēļ nolēmām mākslīgā intelekta rīkam “ChatGPT” pajautāt – cik liela alga Latvijā būtu jāsaņem dažādu nozaru pārstāvjiem?

Lūk, ko tas atbildēja!

Pārdevējs

1500 eiro “uz rokas”. Pārdevējs ir katras pilsētas un mazpilsētas dzīvības asinsrite. Šis darbs ir fiziski nogurdinošs, emocionāli smags un prasa ļoti lielu pacietību. Taisnīgi būtu vismaz 1500 eiro uz rokas, lai cilvēks varētu dzīvot, nevis vienkārši eksistēt.

Skolotājs

2500 eiro “uz rokas”. Skolotājs nav tikai zināšanu nodrošinātājs – viņš audzina nākotnes pilsoņus. Valsts, kas nespēj samaksāt skolotājiem, pati sev zāģē zaru, uz kura sēž. Godīga alga būtu vismaz 2500 eiro, lai profesija kļūtu prestiža un konkurētspējīga.

Autobusa vai kravas auto šoferis

Kokteilis
Veselam
2000 eiro “uz rokas”. Atbildība par cilvēku dzīvībām vai dārgām kravām ir milzīga. Ja šoferis kļūdās, sekas var būt traģiskas. Tāpēc taisnīga alga būtu vismaz 2000 eiro uz rokas, kas atspoguļo riskus un slodzi.

