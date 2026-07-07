Ekrānšāviņi no video

Holanna dubultnieces kļūst par interneta sensāciju – sievietes smīdina pasauli ar norvēģu milža manieru atdarināšanu 0

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LA.LV
20:18, 7. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Norvēģijas futbols piedzīvojis vēsturisku brīdi – izlase pirmo reizi vēsturē sasniegusi Pasaules kausa ceturtdaļfinālu, bet komandas līderis Ērlings Holanns kļuvis par vienu no turnīra spilgtākajiem spēlētājiem ne tikai laukumā, bet arī sociālajos tīklos.

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Astotdaļfināla spēlē Norvēģija ar 2:1 pārspēja Brazīlijas izlasi, un abus vārtus uzvarētāju labā guva Holanns. Pēc vēsturiskās uzvaras futbolisti kopā ar līdzjutējiem panākumu nosvinēja īpašā veidā – izpildot slaveno “vikingu deju”, kurā visi sinhroni imitēja airēšanu iedomātā vikingu kuģī.

Svētku video ātri izplatījās sociālajos tīklos, bet Norvēģijas Futbola federācija vēl pirms spēles bija publicējusi arī humoristisku mākslīgā intelekta veidotu video.

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Holanna līdziniece kļūst par interneta fenomenu

Kamēr pats futbolists turpina būt uzmanības centrā ar saviem gūtajiem vārtiem, sociālajos tīklos popularitāti ieguvusi arī viņa negaidītā “dubultniece”.

Par interneta sensāciju kļuvusi zviedru modele un blogere Džūlija Gropa, kuru sociālo tīklu lietotāji dēvē par “Holannu sieviešu versijā”. Viņa veido humoristiskus video, kuros atdarina norvēģu uzbrucēja manieres, gaitu un raksturīgās kustības.

Īpaši populārs kļuva video, kurā Gropa atkārto Holanna ikonisko gaitu. Ieraksts sociālajā tīklā “Instagram” ieguva vairāk nekā 85 miljonus skatījumu, 3,2 miljonus atzīmju “patīk” un tūkstošiem komentāru.

Līdzība ar futbolistu un veiksmīgā viņa tēla parodēšana ļāvusi Džūlijai Gropai kļūt par vienu no spilgtākajiem Pasaules kausa sociālo tīklu fenomeniem.

Tāpat sociālajos tīklos vērojami ne mazums video, kur daudzās pasaules malās Holanna līdzinieces attēlo šī norvēģu fubolista manieres.

Kamēr Ērlings Holanns turpina cīnīties par panākumiem laukumā, viņa līdziniece izmanto negaidīto popularitāti, publicējot arvien jaunus video un iesaistoties internetā radītajos jokos par Norvēģijas futbola zvaigzni.

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