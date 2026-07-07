Holanna dubultnieces kļūst par interneta sensāciju – sievietes smīdina pasauli ar norvēģu milža manieru atdarināšanu 0
Norvēģijas futbols piedzīvojis vēsturisku brīdi – izlase pirmo reizi vēsturē sasniegusi Pasaules kausa ceturtdaļfinālu, bet komandas līderis Ērlings Holanns kļuvis par vienu no turnīra spilgtākajiem spēlētājiem ne tikai laukumā, bet arī sociālajos tīklos.
Astotdaļfināla spēlē Norvēģija ar 2:1 pārspēja Brazīlijas izlasi, un abus vārtus uzvarētāju labā guva Holanns. Pēc vēsturiskās uzvaras futbolisti kopā ar līdzjutējiem panākumu nosvinēja īpašā veidā – izpildot slaveno “vikingu deju”, kurā visi sinhroni imitēja airēšanu iedomātā vikingu kuģī.
Svētku video ātri izplatījās sociālajos tīklos, bet Norvēģijas Futbola federācija vēl pirms spēles bija publicējusi arī humoristisku mākslīgā intelekta veidotu video.
I’m pretty sure I speak for every American when I say I’m rooting for the white dudes from Norway and their Viking Erling Haaland to win the World Cup. pic.twitter.com/Z0RJrPRWdL
— Drew (@AllegedlyDrew) July 7, 2026
Holanna līdziniece kļūst par interneta fenomenu
Kamēr pats futbolists turpina būt uzmanības centrā ar saviem gūtajiem vārtiem, sociālajos tīklos popularitāti ieguvusi arī viņa negaidītā “dubultniece”.
Par interneta sensāciju kļuvusi zviedru modele un blogere Džūlija Gropa, kuru sociālo tīklu lietotāji dēvē par “Holannu sieviešu versijā”. Viņa veido humoristiskus video, kuros atdarina norvēģu uzbrucēja manieres, gaitu un raksturīgās kustības.
Īpaši populārs kļuva video, kurā Gropa atkārto Holanna ikonisko gaitu. Ieraksts sociālajā tīklā “Instagram” ieguva vairāk nekā 85 miljonus skatījumu, 3,2 miljonus atzīmju “patīk” un tūkstošiem komentāru.
Līdzība ar futbolistu un veiksmīgā viņa tēla parodēšana ļāvusi Džūlijai Gropai kļūt par vienu no spilgtākajiem Pasaules kausa sociālo tīklu fenomeniem.
Tāpat sociālajos tīklos vērojami ne mazums video, kur daudzās pasaules malās Holanna līdzinieces attēlo šī norvēģu fubolista manieres.
Kamēr Ērlings Holanns turpina cīnīties par panākumiem laukumā, viņa līdziniece izmanto negaidīto popularitāti, publicējot arvien jaunus video un iesaistoties internetā radītajos jokos par Norvēģijas futbola zvaigzni.
Haaland and his sister look exactly alike. pic.twitter.com/5pfrgmdKRs
— Natalie (@Jeebly_Natalie) July 6, 2026
The internet is being taken over by Haaland lookalikes — Swedish model Julia Grop and Russian Anastasia Kostromitina are going viral due to their uncanny resemblance to the footballer. pic.twitter.com/dtPBhcGhgX
— NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026
怪物ハーランドの可愛い動画集🎥
ずっと見てられる！！#Haaland#ハーランド pic.twitter.com/Og4ecwjb1i
— パティ(Pati)🇯🇵🍰 (@fire5000m) July 5, 2026
This Norwegian fan looks and acts exactly like Haaland 🤯😳🙆🏼♂️ pic.twitter.com/cQWUVABWZ9
— Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) July 6, 2026
Woman who looks like the female version of Erling Haaland is taking TikTok by storm. 😂☠️ pic.twitter.com/KXYQkoiuHP
— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 6, 2026
I'm seriously going to die laughing at Haaland. pic.twitter.com/1Wfcbz2qza
— Crazy Moments (@Crazymoments01) June 29, 2026