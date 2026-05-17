VIDEO. Itāļu gondoljers pierāda – futbols viņiem ir asinīs 0
Sociālajā tīklā “TikTok” popularitāti ieguvis video no Venēcijas, kur gondoljers darba laikā pārsteidz ar savām futbola prasmēm.
Kadrā redzams, kā viņš kanālmalā veikli iesaistās futbola izspēlē un demonstrē elegantu sitienu ar papēdi.
Tieši gondoljera pārliecinošās kustības un vieglums, ar kādu viņš tiek galā ar bumbu, sajūsminājuši skatītājus sociālajos tīklos.
Daudzi komentētāji, apspēlējot asociācijas ar citiem futbola spēlētājiem, izdomājuši viņam jaunu vārdu, piemēram, Gondolinho, Sergio Canales, Maragondola, Kevin Prince Boat-eng.