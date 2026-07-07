Karstums sist pa maciņiem, bet gaidījām taču, ka būs lētāk! Ekonomists skaidro, kāpēc tā notiek 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” drošības eksperts, ekonomists un bijušais Saeimas un Rīgas domes deputāts Krišjānis Feldmans norādīja, ka karstās vasaras Latvijā tieši ietekmē uzņēmumu darbu, darbinieku produktivitāti un gala izmaksas.
Viņš skaidroja, ka karstuma apstākļos uzņēmumos bieži rodas situācijas, kad darbinieki lūdz elastīgākus darba apģērba noteikumus, īpaši iestādēs ar formālu ģērbšanās stilu, piemēram, bankās. “Jebkurš uzņēmējs ir novērojis, ka karstās vasarās darbinieki lūdz iespēju neievērot tik formālu apģērba stilu. Un darbinieki paši saka, ka viņi kļūst neproduktīvāki, jo ir vienkārši ļoti karsti,” sacīja Feldmans.
Pēc viņa teiktā, uzņēmumiem šādos apstākļos nākas meklēt risinājumus, tostarp telpu dzesēšanu ar gaisa kondicionēšanu, taču tas rada papildu izmaksas. “Mēs dzesējam ar elektrību, bet elektrība maksā dārgi. Un tas tieši ietekmē gan pakalpojumu, gan produktu pašizmaksu,” viņš skaidroja.
Feldmans uzsvēra, ka dzesēšana nepieciešama arī pārtikas un citu preču uzglabāšanā, lai saglabātu kvalitāti un nodrošinātu piegādes ķēdes darbību. “Ja mēs kaut ko ražojam, tad tas ir jāuzglabā ar dzesēšanu, lai produkts saglabātos svaigs pēc iespējas ilgāk,” viņš norādīja.
Viņš arī akcentēja, ka elektrības patēriņš būtiski atšķiras situācijās, kad kondicionēšana darbojas nepārtraukti, salīdzinot ar brīžiem, kad tā netiek izmantota. “Starpība starp to, vai kondicionieris strādā visu dienu vai nestrādā vispār, ir ļoti būtiska izmaksās,” uzsvēra Feldmans.
Pēc viņa domām, klimata ietekme uz ekonomiku kļūst arvien nozīmīgāka, jo tieši enerģijas patēriņš arvien vairāk ietekmē gala cenas un uzņēmumu konkurētspēju.