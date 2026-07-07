Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Shutterstock

SOK atļauj krievu sportistiem piedalīties 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās 0

Pievieno LA.LV
LETA
20:08, 7. jūlijs 2026
Ziņas Sports

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) otrdien atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
Mīklainos apstākļos pazudusi lidmašīna ar vairākiem cilvēkiem uz klāja – publiskoti pilota pēdējie vārdi
“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21
Lasīt citas ziņas

Tomēr SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu.

SOK arī noteica, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāiziet “vairākas” dopinga pārbaudes.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
“Kameras skatoties – it kā rotaļājas!” Atklātas jaunas detaļas par skolotāju, kuru rosina apsūdzēt par seksuālu vardarbību pret bērniem

SOK paziņojumā, kurā izklāstīti vairāki nosacījumi, ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu starptautiskās federācijas var izlemt, vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu sacensībās Krievijā.

Saistībā ar 2028. gada olimpiskajām spēlēm SOK arī paziņoja, ka “atbilstošā laikā pieņems lēmumu par Krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu”.

Krievija atzinīgi novērtēja šo lēmumu.

“SOK sūta skaidru signālu – olimpiskajai kustībai ir jāpaliek brīvai no politikas,” ziņu platformā “Telegram” paziņoja Krievijas sporta ministrs Mihails Degtjarjovs, piebilstot, ka Krievija plāno piedalīties 2028. gada vasaras olimpisko spēļu Losandželosā kvalifikācijas sacensībās.

Krievijas atgriešanās sacensībās joprojām ir ierobežotāka nekā Baltkrievijai, kurai SOK maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.

SOK paziņoja, ka, lai risinātu “uzticības trūkumu” pēc virknes Krievijas dopinga skandālu, “visiem sportistiem, kas tikko atgriežas starptautiskajās sacensībās, pirms atgriešanās ir jāveic vairākkārtējas pārbaudes”.

Ierobežojumi tika noteikti 2023. gada oktobrī, vairāk nekā 18 mēnešus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Krievijas Olimpiskā komiteja nolēma iekļaut kā biedrus sporta organizācijas anektētajās teritorijās.

SOK paziņojumā teikts, ka tā “rūpīgi uzraudzīs situāciju” anektētajās teritorijās.

“SOK nosoda karus, bruņotus konfliktus un vardarbību, kas izraisa cilvēku ciešanas neatkarīgi no to norises vietas,” pauž SOK.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Baltkrievijas sportistiem ļauj atgriezties olimpiskajās spēlēs
Latvijas sportistiem draudēja sankcijas par “izlēcieniem” – IZM par to neko nezināja
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē uzmanības centrā sporta izglītība un veselība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.