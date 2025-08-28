#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ierēdņi priecīgi: vidējais vērtējums eksāmenos pieaudzis – tas saistīts ar jauno vērtēšanas sistēmu 0

LA.LV
19:09, 28. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Centralizēto eksāmenu rezultāti kopumā ir stabili – atsevišķos priekšmetos redzami pat uzlabojumi, piemēram, matemātikas eksāmenā gan pamatizglītībā, gan optimālajā līmenī vidusskolā, šādus secinājumus TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja Inta Ozola, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Viņa uzskata, ka tam ir zināma korelācija ar jauno vērtēšanas sistēmu, proti, ieradumu veidošanos, ka jāmācās regulāri un jāgatavojas stundām regulāri: “Tendence ir tāda, ka rezultāti pamazām uzlabojas.”

Pārmaiņas, kas sagaida pamatskolniekus, ir tādas, ka nākamgad tiks celts vērtējumu slieksnis eksāmenos: “Šogad palikām pie 10%, bet esam uzsākuši dažādu atbalsta paku skolēniem gan projektā “Skolu kopiena”, gan individuālo atbalstu, gan papildu atbalsta personālu skolās, tāpēc pamatskolās tagad būs slieksnis 15%, bet vidusskolās paliks tie paši 20%.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā

Ja gribam augstus rezultātus, ir jāizvirza augstas prasības, rezumē Ozola.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Paņemsim tavu bērnu, beidz sūdzēties!” Vecāki norāda uz aizdomīgiem uzņemšanas rezultātiem populārā Rīgas ģimnāzijā
“Caurkritušos” devītklasniekus mēģinās glābt ar “izlīdzinošo gadu” – kas tas būs un ko liks bērniem darīt
TV24
“Nevis eksāmeni ir atviegloti, bet mūsu bērni ir gudrāki un labāk sagatavojušies,” Melbārde komentē centralizēto eksāmenu rezultātus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.