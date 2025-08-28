Ierēdņi priecīgi: vidējais vērtējums eksāmenos pieaudzis – tas saistīts ar jauno vērtēšanas sistēmu 0
Centralizēto eksāmenu rezultāti kopumā ir stabili – atsevišķos priekšmetos redzami pat uzlabojumi, piemēram, matemātikas eksāmenā gan pamatizglītībā, gan optimālajā līmenī vidusskolā, šādus secinājumus TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja Inta Ozola, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore.
Viņa uzskata, ka tam ir zināma korelācija ar jauno vērtēšanas sistēmu, proti, ieradumu veidošanos, ka jāmācās regulāri un jāgatavojas stundām regulāri: “Tendence ir tāda, ka rezultāti pamazām uzlabojas.”
Pārmaiņas, kas sagaida pamatskolniekus, ir tādas, ka nākamgad tiks celts vērtējumu slieksnis eksāmenos: “Šogad palikām pie 10%, bet esam uzsākuši dažādu atbalsta paku skolēniem gan projektā “Skolu kopiena”, gan individuālo atbalstu, gan papildu atbalsta personālu skolās, tāpēc pamatskolās tagad būs slieksnis 15%, bet vidusskolās paliks tie paši 20%.”
Ja gribam augstus rezultātus, ir jāizvirza augstas prasības, rezumē Ozola.