Iesaldē valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

LETA
10:25, 1. janvāris 2026
Šodien spēkā stājas grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz iesaldēt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām.

Ar grozījumiem pieņemts, ka arī 2026. gadā budžeta finansējumu politiskajai organizācijai (partijai) aprēķinās un piešķirs, ņemot vērā 2024. gada, nevis 2025. gada noteikto minimālo mēnešalgu. 2024. gadā minimālā alga Latvijā bija 700 eiro.

Partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā piešķir 0,9% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru iegūto balsi pēdējās parlamenta vēlēšanās. Savukārt par katru balsi pašvaldību vēlēšanās un arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās – 0,1% apmērā no minimālās mēnešalgas.

Tāpat patlaban noteikts, ka papildus finansējumam par katru balsi partijai, kas Saeimas vēlēšanās būs pārvarējusi 5% barjeru, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā 200 minimālo mēnešalgu apmērā.

Kopējais vienai partijai piešķirtais valsts budžeta finansējums nedrīkstēs pārsniegt 1600 minimālās darba algas.

Šogad, iesaldējot finansējumu partijām šī gada līmenī, budžeta līdzekļu ietaupījums plānots turpat 0,76 miljonu eiro apmērā.

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtās informācijas, 2025. gadā valsts finansējums izmaksāts 13 politiskajiem spēkiem, tiem kopumā atvēlot 6,63 miljonus eiro, tostarp “Jaunā vienotība” saņem 1,12 miljonus eiro, Zaļo un zemnieku savienība – nepilnus 0,9 miljonus eiro, bet “Apvienotais saraksts” – vairāk nekā 0,8 miljonus eiro.

