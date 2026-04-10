Iespējams, nāksies guldīt gandrīz virsū jau apglabātajiem: Rīgā turpinās milzīgā kapavietu trūkuma problēma
Rīgas vicemēra Viļņa Ķirša biroja vadītājs, bijušais Rīgas domes deputāts Olafs Pulks TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta par kādu ļoti lielu problēmu galvaspilsētā, kas reiz var skart ikvienu rīdzinieku.
O. Pulks teic, ka Rīgā ir bažas par kapavietu trūkumu. “Tā ir milzīga problēma, jo trūkst vietas – mums nav, kur paplašināties,” viņš uzsver.
Kā risinājums tiek piedāvāts anulēt izmantošanas tiesības kapavietai, kas netiek ilgstoši apsaimniekota. Vēl O. Pulks piemin variantu apglabāt tieši blakus cilvēkiem, kas zemes klēpī guldīti jau pirms 25 gadiem. Pēc šāda laika ir iespējams veidot jaunu kapavietu. “Bez ironijas – Rīgā tā ir ļoti liela, milzīga problēma,” teic bijušais Rīgas domes deputāts.
