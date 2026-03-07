VIDEO. Vai nospiedīsi “zivju zvanu”? Nīderlandē jau sesto gadu palīdz zivīm migrēt ar tiešsaistes palīdzību 0
Jau sesto gadu Nīderlande pilsētā Utrehtā pavasarī tiek aktivizēts tā dēvētais “Zivju zvans” – unikāla tiešsaistes iniciatīva, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē palīdzēt zivīm to migrācijas laikā.
Katru pavasari tūkstošiem zivju peld cauri Utrehtas kanāliem un ūdensceļiem, meklējot vietu, kur nārstot un vairoties. Pilsētas centrā atrodas skaistās Vērdsluisas – manuāli darbināmās slūžas. Kad tās vārti ir aizvērti, zivīm nākas gaidīt, tērējot vērtīgo laiku un enerģiju, turklāt kļūstot par vieglu medījumu putniem un plēsīgajām zivīm.
Lai palīdzētu, pie slūžām uzstādīta zemūdens kamera. Ja tiešraidē redzams, ka pie vārtiem pulcējas zivis, skatītāji var nospiest īpašu “zvanu”. Tas brīdina slūžu uzraugu, kurš atver vārtus, kad zivju sakrājies pietiekami daudz. “Zvanīt” iespējams no marta sākuma līdz maija beigām, un cilvēki to dara ar lielu entuziasmu.
Projekts guvis starptautisku atzinību un palīdzējis cilvēkiem visā pasaulē uzzināt vairāk par zivju migrāciju un Utrehtas zemūdens pasauli. “Zivju zvans” ir Utrehtas pašvaldības, ūdens apsaimniekošanas organizācijas un iniciatīvas autora Marka van Heukeluma kopprojekts. Pašvaldība un ūdens apsaimniekotāji rūpējas par ūdens kvalitāti upēs Vehtā un Kromē Reinas atzarā, kā arī Utrehtas kanālos.
2025. gadā gar kameru peldējušas 13 zivju sugas. Visbiežāk novērotas asari, līdakas un plauži. Regulāri manīti arī zuši, bet samu parādīšanās kļuvusi par notikumu. Savukārt pirmo reizi kamerā fiksēta vīķe.
Iniciatīva apliecina, ka pat ar vienkāršu tehnoloģiju un sabiedrības iesaisti iespējams sniegt reālu atbalstu dabai – reizēm pietiek tikai ar vienu klikšķi.