Dažu stundu laikā par 5 eiro dārgāk! Ogrēnieši norāda uz preci, kurai cena kāpusi daudz straujāk nekā degvielai 8
Notiekošais Tuvajos Austrumos, lai arī tas ir tālu, ietekmē arī mūs Latvijā. Vislielākais satraukums ir par degvielas cenām, kuras, kā zināms, aug kā sēnes pēc lietus. Tomēr degviela nav vienīgā, kuru piemeklējusi strauja inflācija.
Rīt, 8. martā, ir viena no skaistākajām gada dienām – Starptautiskā sieviešu diena. Nule arī pavasaris klāt – sācies tulpju laiks. Kur vēl skaistāka kombinācija – sievai, mammai, māsai, meitai vai jebkurai sievietei šajos svētkos uzdāvināt tulpes. Arī veikali saprot, ka tulpes, visticamāk, būs ļoti pieprasītas, tāpēc attiecīgi pielāgo to cenu. Tomēr vienmēr šādos gadījumos ir jautājums par atbilstošu cenu.
Šoreiz runa par veikalu “Maxima”. Vietējās Ogres kopienas “Facebook” grupā Jana publicējusi fotogrāfiju, kurā redzams, par cik dienas laikā paaugstinājās cenas tulpēm. No rīta 15 gabali tulpju no Nīderlandes maksāja 3,00 eiro, bet vakarā plkst. 17.00 – 4,79 eiro. Tāpat ar 50 gabaliem tulpju. Cena dažu stundu laikā auga no 9,50 eiro līdz 15,19 eiro.
Zanda komentāros norāda, ka Ogres “Maxima” veikalā tulpes maksājušas vēl dārgāk – 18 eiro, bet cita komentētāja uzskata, ka 15 eiro par 50 tulpēm ir laba cena.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!