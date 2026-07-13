Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ja Krievijai līdz rudenim neizdosies mainīt kara gaitu, Putins varētu spert divus radikālus soļus 0

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
7:50, 13. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ja Krievijas armijai tuvāko mēnešu laikā neizdosies panākt būtisku pavērsienu karā pret Ukrainu, Kremlis varētu ķerties pie daudz radikālākiem soļiem. Šādu vērtējumu laikrakstā The Independent pauž militārais novērotājs Roberts Fokss.

Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Nezināms numurs zvana, tu pacel, bet tur – klusums. Tā var būt krāpnieku shēma, un kas notiks, ja atbildēsi?
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa domām, nākamās nedēļas varētu būt izšķirošas Kremļa stratēģijai karā pret Ukrainu. Ja līdz septembrim Krievijai neizdosies sasniegt iecerētos militāros mērķus, Vladimirs Putins varētu lemt par kara turpmāku eskalāciju.

Analītiķis norāda, ka pēdējā laikā Krievija kļuvusi arvien agresīvāka gan pret Ukrainu, gan ārpus tās robežām. Tas izpaužas gan provokāciju pieaugumā pret NATO valstīm, gan Krievijas jūras spēku un izlūkošanas aktivitāšu pastiprināšanā Eiropas ūdeņos, kā arī pret Baltijas valstīm vērsto informatīvo kampaņu intensificēšanā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vitenbergs rosina vērienīgas pārmaiņas: viena ministrija varētu izzust pavisam
Pirms dodies ārā, ieskaties prognozē – pirmdien vietām gaidāms negaiss
“Tas ir daudz.” Jūnijā Infektoloģijas centrā ārstēti vairāki pacienti ar smagu encefalītu

Vienlaikus, pēc Foksa domām, Krievija saskaras ar arvien nopietnākām iekšējām problēmām, tostarp degvielas trūkumu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi Krievijas degvielas infrastruktūrai.

Militārais novērotājs uzskata, ka, ja Kremlim līdz rudenim neizdosies sasniegt iecerētos rezultātus frontē, Vladimirs Putins varētu spert divus radikālus soļus – izsludināt jaunu mobilizācijas vilni un ieviest kara stāvokli.

Pēc Foksa vērtējuma, tieši tuvākie divi mēneši būs izšķiroši, lai saprastu, vai Krievija spēs mainīt situāciju frontē bez daudz plašākas kara eskalācijas. Vienlaikus viņš uzsver, ka pagaidām tas ir analītisks vērtējums par iespējamo notikumu attīstību, nevis apstiprināta informācija par Kremļa pieņemtiem lēmumiem.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Pēdējās diennakts laikā krievi veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotajai vietai Zaporižjas apgabalā, kuros ievainoti vismaz 13 cilvēki, tajā skaitā viens bērns, pirmdien paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Krievi veikuši 23 aviācijas uzlidojumus, kā arī 659 lidrobotu uzbrukumus.

Fiksētas deviņas apšaudes, kurās izmantotas daudzstobru reaktīvās iekārtas, un 241 artilērijas trieciens.

Saņemti 42 ziņojumi par nodarītajiem postījumiem infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobiļiem un saimnieciskajām būvēm

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš par Kremļa jauno retoriku: aiz vārda “karš” var slēpties gatavošanās daudz stingrākam režīmam Krievijā
TV24
“Katrai tautai ir savas utis” – Slaidiņš skaidro, kāpēc Polijai un Ukrainai vēsturiskie konflikti jāatliek malā
TV24
“Krievijas lēmumi netiek pieņemti tikai Kremlī.” IT uzņēmuma vadītājs norāda uz vēl vienas lielvalsts ietekmi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.