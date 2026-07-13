Ja Krievijai līdz rudenim neizdosies mainīt kara gaitu, Putins varētu spert divus radikālus soļus 0
Ja Krievijas armijai tuvāko mēnešu laikā neizdosies panākt būtisku pavērsienu karā pret Ukrainu, Kremlis varētu ķerties pie daudz radikālākiem soļiem. Šādu vērtējumu laikrakstā The Independent pauž militārais novērotājs Roberts Fokss.
Pēc viņa domām, nākamās nedēļas varētu būt izšķirošas Kremļa stratēģijai karā pret Ukrainu. Ja līdz septembrim Krievijai neizdosies sasniegt iecerētos militāros mērķus, Vladimirs Putins varētu lemt par kara turpmāku eskalāciju.
Analītiķis norāda, ka pēdējā laikā Krievija kļuvusi arvien agresīvāka gan pret Ukrainu, gan ārpus tās robežām. Tas izpaužas gan provokāciju pieaugumā pret NATO valstīm, gan Krievijas jūras spēku un izlūkošanas aktivitāšu pastiprināšanā Eiropas ūdeņos, kā arī pret Baltijas valstīm vērsto informatīvo kampaņu intensificēšanā.
Vienlaikus, pēc Foksa domām, Krievija saskaras ar arvien nopietnākām iekšējām problēmām, tostarp degvielas trūkumu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi Krievijas degvielas infrastruktūrai.
Pēc Foksa vērtējuma, tieši tuvākie divi mēneši būs izšķiroši, lai saprastu, vai Krievija spēs mainīt situāciju frontē bez daudz plašākas kara eskalācijas. Vienlaikus viņš uzsver, ka pagaidām tas ir analītisks vērtējums par iespējamo notikumu attīstību, nevis apstiprināta informācija par Kremļa pieņemtiem lēmumiem.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Pēdējās diennakts laikā krievi veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotajai vietai Zaporižjas apgabalā, kuros ievainoti vismaz 13 cilvēki, tajā skaitā viens bērns, pirmdien paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Fiksētas deviņas apšaudes, kurās izmantotas daudzstobru reaktīvās iekārtas, un 241 artilērijas trieciens.
Saņemti 42 ziņojumi par nodarītajiem postījumiem infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobiļiem un saimnieciskajām būvēm