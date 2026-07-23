“Vēlamies būt tuvāk tautai!” Nofotografējoties kopā ar Zatleru, Elīna Didrihsone izgāzusies 0
Uzņēmēji Elīna un Nauris Didrihsoni bija vieni no plašā ļaužu pulka, kas nedēļas nogalē apmeklēja “Prāta Vētras” koncertu Liepājā. Elīna savos soctīklos neslēpa prieku par šo pasākumu un iespēju tajā tikties ar dažādiem sev zināmiem cilvēkiem.
Viena no šādām tikšanām bijusi ar Gustavu Zatleru, kurš ir AS “Cēsu alus” valdes loceklis. Taču, publicējot kopīgo foto soctīklos, Elīna izgāzusies zināšanās par biznesa pamatiem.
Gustavs šobrīd ir AS “Cēsu alus” valdes loceklis – šo amatu viņš uzņēmumā ieņem no pērnā gada augusta.
Tikmēr uzņēmēja Elīna viņu ir nodēvējusi par uzņēmuma īpašnieku.
Pie publicētā ieraksta Elīna norāda, ka tikšanās bijusi nejauša: “Mēs viņam uzdevām jautājumu, kā mēs varam nokļūt šāda veida pasākumos. Nospraudām ar Nauri mūsu nākamā gada mērķi – vēlamies vūt tuvāk tautai.”
Soctīklotāji smej: “Didrihsonei traki vājas uzņēmējdarbības zināšanas. Viņai AS CĒSU ALUS iecelts valdes loceklis GUSTAVS ZATLERS automātiski kļūst par uzņēmuma īpašnieku. Pēc Elīnas loģikas tad sanāk, ka katra viņas buķika pārdevēja ir arī ELYNDI īpašniece.”
Skaidrojam! Uzņēmuma īpašnieks ir persona vai personas, kurām pieder uzņēmuma kapitāldaļas vai akcijas, savukārt valdes loceklis ir uzņēmuma amatpersona, kura vada tā ikdienas darbu, pieņem saimnieciskus lēmumus un pārstāv uzņēmumu attiecībās ar citām personām.
Šie statusi var sakrist, taču tas nav obligāti – valdes loceklis var būt algots profesionālis, kuram nepieder neviena uzņēmuma akcija.
Sociālajos tīklos kļūda izraisījusi gan ironiju, gan asu kritiku. Daļa komentētāju jokoja, ka pēc šādas loģikas ikviens uzņēmuma darbinieks būtu uzskatāms arī par tā īpašnieku, savukārt citi pārmeta Didrihsonei nepietiekamas zināšanas par uzņēmējdarbības pamatprincipiem.
Izskanēja arī dzēlīgas piezīmes par vēlmi būt “tuvāk tautai” (jo, publicējot šo foto, tā autore norādījusi, ka došanās uz pasākumiem ir vēlme būt tuvāk tautai), aicinājumi vispirms labāk izprast Komerclikumu un pat ironiski ierosinājumi uzņēmējai pievērsties politikai.
Vienlaikus daži komentētāji pievērsās nevis pašai kļūdai, bet gan jautājumam, kādēļ Gustavs Zatlers vispār izvēlējies publiski fotografēties un reklamēt uzņēmuma produkciju kopā ar Didrihsoniem.