Mūžībā aizsaukts bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts Juris Karlsons 0
Nedēļas sākumā, 21. jūlijā, mūžībā devies bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts un sabiedriskais darbinieks Juris Karlsons, aģentūrai LETA apstiprināja “4. maija Deklarācijas klubā”.
Kā liecina informācija kluba tīmekļvietnē, Karlsons dzimis 1946. gada 1. jūnijā Rīgā. Viņš mācījās Rīgas 50. un 7. vidusskolā, studēja Rīgas Politehniskā institūta Radiotehnikas un elektronikas fakultātē, kur ieguva radioinženiera diplomu.
Darba gaitas viņš sāka 17 gadu vecumā kā augstsprieguma elektriķis, vēlāk bijis sakaru tehniskās ekspluatācijas mezgla elektromontieris Rīgas Tramvaju un trolejbusu trestā. Darbu Karlsons turpināja Elektrotehniskajā fabrikā, sākot kā radioaparatūras regulētājs, vēlāk kļūstot par tehniskās pētniecības nodaļas, radiomēraparatūras remonta un ekspluatācijas biroja vadītāju.
Pēc tam viņš strādāja Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Zinātniskās aparātbūves speciālajā konstruktoru birojā kā galvenais konstruktors. Darbs bija saistīts ar PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa uzdevumiem, piemēram, PSRS ballistisko un stratēģisko raķešu korpusu diagnostikas problēmām.
Atmodas laikā Karlsons iesaistījās Latvijas Nacionālajā Neatkarības Kustībā (LNNK) un Latvijas Tautas frontē (LTF). 1988. gadā viņš piedalījās LNNK dibināšanas sapulcē Arkādijas parkā un kongresā Ogrē. Savā darbavietā LZA speciālajā konstruktoru birojā viņš izveidoja LNNK nodaļu, vēlāk bija institūta LTF nodaļas vadītājs. Karlsons bija abu pirmo LTF kongresu delegāts, LTF Vidzemes priekšpilsētas nodaļas domes valdes loceklis, LNNK nodaļas “Ziedoņdārzs” valdes loceklis.
1990. gada martā viņu ievēlēja par Augstākās Padomes deputātu kā LTF kandidātu Rīgas 52. vēlēšanu apgabalā. Par Karlsonu nobalsoja 4111 no 7817 vēlētājiem. Augstākajā Padomē viņš darbojās Tirdzniecības un pakalpojumu komisijā kā priekšsēdētāja vietnieks un Apvienotā budžeta komisijā.
Pēc Augstākās Padomes darbības beigām Karlsons pievērsās uzņēmējdarbībai un bija AS “Latvijas Unibanka” viceprezidents. Politisko darbību viņš turpināja kā Rīgas domes deputāts, kā arī ieņēma amatus ar Rīgas pašvaldību saistītos uzņēmumos. Karlsons bija biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” prezidents.