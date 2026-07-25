Foto. pexels-lulizler

Jaunākās modes tendences virtuvē: arvien vairāk cilvēku atsakās no parastā ledusskapja 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Mājas Sadzīve

Virtuve jau izsenis tiek uzskatīta par mājokļa sirdi, taču pēdējos gados tās izskats piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Ja vēl nesen ledusskapis bija viens no pamanāmākajiem un bieži vien dominējošajiem elementiem telpā, tad 2026. gadā arvien vairāk mājokļu īpašnieku izvēlas ko citu.

Kokteilis
Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši
Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos
RAKSTA REDAKTORS
75 gadus veca latviešu pensionāre uzaicina 500 viesus uz kāzām, kurām nav lemts notikt. Aiz ielūgumiem slēpjas smaga ģimenes traģēdija
Lasīt citas ziņas

Popularitāti strauji iegūst iebūvējamie ledusskapji, kas aiz virtuves mēbeļu fasādēm kļūst gandrīz neredzami un palīdz radīt vienotu, harmonisku interjeru.

Vēl pirms dažiem gadiem moderns divu durvju ledusskapis bija sava veida statusa simbols. Nerūsējošā tērauda apdare, digitālie displeji un kontrastējošas krāsas tika izmantotas kā dizaina akcents, kas piešķir telpai raksturu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas jums beigsies ļoti slikti!” Tramps izsaka asu brīdinājumu divām valstīm
“Gribēju iziet pastaigāties pa piemājas mežu. Laikam neiešu!” Imantā manīti vairāki lāči
Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos

Taču šobrīd interjera tendences virzās pavisam citā virzienā. Arvien vairāk cilvēku izvēlas minimālismu, tīras līnijas un mierīgu vizuālo vidi. Tāpēc sadzīves tehnika tiek integrēta mēbelēs tā, lai pēc iespējas mazāk pievērstu sev uzmanību, par to plašāk rakstīts vietnē Onet.pl.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Ledusskapim ir savi noteikumi jeb rokasgrāmata, kurā plauktā uzglabāt katru pārtikas produktu
Mājas
7 produkti, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu uzglabāt ledusskapja durvīs – starp tiem arī piens un olas
Mājas
Ieliec vīna korķi ledusskapī un paskaties, kas notiks pēc pāris dienām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.