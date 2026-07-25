“Tas jums beigsies ļoti slikti!” Tramps izsaka asu brīdinājumu divām valstīm 0
Donalds Tramps brīdinājis Ķīnu un Krieviju, ka tām būs “ļoti sliktas sekas”, ja tās apgādās Irānu ar ieročiem.
Nopietnā paziņojumā, kas adresēts divām ietekmīgākajām ASV ģeopolitiskajām sāncensēm, ASV prezidents norādīja, ka šāda rīcība “noteikti nav viņu interesēs”.
Kā vēstī “Euronews”, Tramps uzsvēra, ka gan Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, gan Krievijas prezidents Vladimirs Putins viņam esot apliecinājuši, ka nav apgādājuši Irānu ar ieročiem un “nepiedalās” šajā karā.
Rietumvalstu izlūkdienestu ziņojumos šā gada sākumā tika apgalvots, ka Krievija Irānai nosūtījusi dronus, pārtiku un medikamentus.
Savukārt ASV mediji vēstīja, ka Ķīna apsvērusi iespēju piegādāt Irānai pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Sociālajā tīklā publicētā ierakstā Tramps rakstīja: “Prezidents Sji mūsu nesenās tikšanās laikā Pekinā man teica, ka viņš nekādā gadījumā nepiegādās un nepārdos ieročus Irānas Islāma Republikai.”
Viņš piebilda: “Tāpat arī prezidents Putins, neskatoties uz briesmīgo karu Ukrainā, man teica, ka nepārdos ieročus Irānai.”
Tramps noslēgumā norādīja: “Divas lielās valstis, par kurām bieži runā saistībā ar Irānu, manuprāt, šajā konfliktā nepiedalās. Ja tās tomēr to darītu, tas tām būtu ļoti slikti – tas noteikti nebūtu viņu interesēs.”
Tikmēr Irāna pagājušajā mēnesī izpildījusi nāvessodu vairāk nekā 100 cilvēkiem, tostarp trim sievietēm, kamēr cilvēktiesību organizācijas brīdina, ka režīms pastiprina represijas.
Teherāna atsāka nāvessodu izpildi dažas nedēļas pēc kara ar ASV un Izraēlu sākuma martā, cenšoties apspiest protestus.
Par dalību šajos protestos, kas bija lielākie kopš mullas režīma nākšanas pie varas 1979. gadā, jau sodīti ar nāvi vairāk nekā 50 cilvēki.
Eksperti tagad bažījas, ka pēc tam, kad pamiera priekšlikumi cieta neveiksmi, nāvessodu izpilde Irānā varētu vēl vairāk pieaugt.