Cik jāliek aploksnē? Kāzu viesi spriež, vai jaunā pāra dāvanai pietiek ar 100 eiro 1
Saņemot ielūgumu uz kāzām, viens no svarīgākajiem praktiskajiem jautājumiem, ar ko saskaras viesi, ir dāvanas izvēle. Nauda joprojām ir viena no populārākājām dāvanām jaunlaulātajiem, taču jautājums par to, cik tieši likt kāzu aploksnē, katru gadu izraisa diskusijas.
Sociālajā medijā “Facebook” kāzu tematikai veltītā grupā kāda lietotāja uzdevusi jautājumu, kas nodarbina daudzu prātus:
“Sveiki! Kāda šobrīd ir pieņemamā summa, ko dāvināt jaunajam pārim? Nav būts gadiem uz kāzām, tāpēc nevaru saprast, cik likt aploksnītē.”
Komentāros viedokļi par dāvanas apjomu svārstās no pieticīgākām summām līdz vairākiem simtiem eiro, un daļa uzskata, ka minimālā “pieklājīgā” summa šobrīd jau pārsniedz 100 eiro.
“Vismaz 100eur/pers” īsi rezumē kāds komentētājs.
Viņam piekrīt cits lietotājs: “Skatoties kādas kāzas… bet nu es liktu visticamāk ~100€/pers. Protams, jāskatās, ko var atļauties.”
Izskan arī šāda pieredze: “Tas laikam ir atkarīgs no tā, cik var atļauties ielikt aploksnē. Vidējais, ko mums kāzās dāvināja, bija 100€ no pāra. Kāzas mums bija 2023. gadā. Es, personīgi, liktu ne mazāk kā 100€ (100€-200€), ja ietu viena, ne mazāk kā 200€ (200€-300€), ja ietu ar vīru.”
Daži dāvanas summu sasaista ar jaunā pāra izdevumiem:
“Ieteiktu dāvināt aptuveni lai vismaz tiktu nosegtas izmaksas par konkrēto viesi (ap 80€ ja svin ar palikšanu pa nakti ) jo tomēr tā ir dāvana, bet protams izvērtējot savas iespējas,” iesaka kāda komentētāja.
Cits lietotājs aicina domāt par dāvanas mērķi ilgtermiņā: “Nu kopumā dāvana ir domāta, lai palīdzētu jaunā pāra ģimenes veidošanai. Atkarīgs, cik vari godīgi atļauties atbalstam. Precīzi neteikšu cik, bet jāpadomā cik pati vēlētos saņemt, ņemot vērā mūsdienu cenu pieaugumu un cik izmaksā veidot ģimeni, atrast mājas utt.”
Tomēr ne visi atbalsta augstās summas.
“50-100” – lakoniski norāda kāds lietotājs.
“Tik cik varat atļauties. Tiešām. Nav jēgas likt aploksnē daudz tikai tāpēc lai nejustos neērti, ka ieliksiet par maz. Liekat kaut 50€. Mums kāzās bija viesi kas neielika nemaz, bet arī tas nekas, jo neaicinājām jau dēļ naudas ko dāvinās.”
Diskusijās izskanējušie “100 eiro” standarti iezīmējas arī Bankas Citadele un pētījumu aģentūras Norstat veiktajā iedzīvotāju aptaujā (2025. gada aprīlis):
Līdz 100 eiro: Šādu summu aploksnē izvēlētos likt katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs (26%).
No 100 līdz 200 eiro: Tikpat daudz – 26% respondentu – dotu priekšroku dāvanai šajā amplitūdā.
No 200 līdz 300 eiro: dāvinātu 6 % Latvijas iedzīvotāju, kamēr Lietuvā tie ir 18% un Igaunijā – 9%.
Aptaujā trešā daļa jeb 32% Latvijas respondentu atklāj, ka dāvināmās summas lielums ir primāri atkarīgs no tā, cik tuvs viņiem ir jaunais pāris.
Kāzas bieži vien ir dārgs notikums pārim, taču būtiskus tēriņus tās var nozīmēt arī viesiem. Papildus dāvanai nereti jāplāno izdevumi par vecmeitu un vecpuišu ballītēm, naktsmītni, transportu, apģērbu, kā arī frizūru vai grimu. Līdz ar to katram viesim nākas izvērtēt ne tikai tradīcijas, bet arī savas finansiālās iespējas.
Ieskats “Facebook” diskusijā: