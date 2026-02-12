Asiņainie protesti Irānā. To apspiešanas upuru skaits pārsniedz 7000 0
Irānas protestu apspiešanā nogalināto skaits ir pieaudzis līdz vismaz 7002 cilvēkiem, ceturtdien paziņoja aktīvisti.
ASV bāzētā organizācija “Human Rights Activists News Agency” (HRANA), kas sniedza jaunāko upuru skaitu, paļaujas uz aktīvistu tīklu Irānā, lai pārbaudītu nāves gadījumus.
Irānas valdība 21. janvārī paziņoja, ka protestu gaitā gājuši bojā 3317 cilvēki. Iepriekš notikušo protestu laikā Irānas teokrātiskais režīms minēja nepilnīgu upuru skaitu vai vispār neziņoja par to.
Ziņu aģentūra “Associated Press” nevarēja neatkarīgi novērtēt upuru skaitu, jo Irānas varas iestādes traucē piekļuvi internetam un starptautiskos telefona sakarus.