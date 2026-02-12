Leduskritumi

7:01, 12. februāris 2026
Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs no nulle grādiem Latgales dienvidos līdz -6 grādiem Vidzemes ziemeļos, prognozē sinoptiķi.

Līdz ar to gaidāma siltākā diena pēdējā mēneša laikā.

Vietām valstī uzspīdēs saule, dažviet Latgalē turpinās nedaudz snigt. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem var parādīties saule, pūtīs neliels ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz -3..-4 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 987-991 hektopaskāls jūras līmenī.

Daudzviet autoceļi ir sniegoti un apledo

Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 111 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Stalbei, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) un Jelgavas šosejas (A8).

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, uz Rēzeknes šosejas (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), uz Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Tukuma un Limbažu apkārtni.

Sniega segas augstums Dagdā pieaudzis līdz 51 centimetram

Kopš trešdienas pēcpusdienas sniega segas augstums Dagdā palielinājies no 45 līdz 51 centimetram, un tas ir dziļākais sniegs Latvijā pēdējos trīs gados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Arī citviet Latgalē sniega sega kļuvusi par sešiem septiņiem centimetriem biezāka, sasniedzot 35 centimetrus Rēzeknē, 37 centimetrus Līvānu novada Rožupē, 40 centimetrus Daugavpilī un 44 centimetrus Krāslavas novada Piedrujā.

Citās novērojumu stacijās Latvijā sniega biezums ir no sešiem centimetriem Mērsragā līdz 28 centimetriem Rucavā un Gulbenē, kā arī 30 centimetriem Jēkabpilī.

Ceturtdienas rītā pārsvarā apmācies laiks, Latgalē turpina nedaudz snigt. Vietām dūmaka.

Pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.

Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši LVĢMC informācijai bija no -1,8 grādiem Daugavpilī līdz -11,7 grādiem Alūksnē.

Rīgā debesis klāj mākoņi, pūš austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu divi trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -8..-9 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 15 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -3,2 grādiem Daugavpilī līdz -9 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. februārī bija +27 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi Skandināvijas ziemeļos.

Daugavas ledus ziemā, Rīga 2026
Ledus skulptūru festivāls Jelgavā 2026


