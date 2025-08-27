Izrādās, melnie pipari ir spēcīgāks līdzeklis par ķīmiju – dārznieki sajūsmā! 0
Melnie pipari ir dabisks pesticīds, kas efektīvi darbojas pret kukaiņiem. Septembrī pieredzējuši dārznieki dārzā izkaisa melnos piparus, jo tas izrādās viens no labākajiem veidiem, kā pasargāt augus no kaitēkļiem un slimībām.
Daudziem melnie pipari pazīstami tikai kā klasiska garšviela, kuru pievienot zupai un citiem ēdieniem, taču to izmantošana neaprobežojas tikai ar virtuvi. Pipari lieliski noder arī dārza kopšanā, jo spēj nodrošināt augiem dabisku aizsardzību.
Dabisks pesticīds un aizsardzība pret slimībām
Eksperti norāda, ka melnie pipari atbaida un nogalina kāpurus un zāģlapsenes, taču mājdzīvniekiem un citiem dzīvniekiem tie nekaitē. Tāpat noskaidrojies, ka kukaiņiem neveidojas “imunitāte” pret šo līdzekli, līdz ar to pipari ir efektīvi katrā to lietošanas reizē.
“Melnie pipari ir noderīgs palīgs dārzniekiem – tie darbojas kā dabisks pesticīds, antibakteriāls līdzeklis un pat pasargā augus no mājdzīvnieku radītiem bojājumiem,” norāda eksperti.
Kā darbojas melnie pipari?
Melno piparu iedarbība ilgst veselu diennakti un nereti izrādās pat spēcīgāka par ķīmiskajiem pesticīdiem. Tie ir droši cilvēkiem un nekaitē videi, kā arī pasargā augus no baktērijām un dažādām sēnīšu slimībām.
Piparus iesaka izmantot gan dārzā, gan siltumnīcā, jo eksperti uzskata, ka tie palīdz pasargāt augus no dažādām slimībām, pelējuma un puves, kas bieži rodas vietās, kur ir mitra vide un slikta ventilācija.
Palīgs cīņā pret laputīm
Melnie pipari kavē baktēriju vairošanos augsnē un stiprina augu izturību pret kaitēkļiem. Publikācijā norādīts, ka tie ir īpaši efektīvi cīņā ar laputīm – kukaiņiem, kas izsūc augu sulu un veicina slimību rašanos.
Turklāt pētījums, kas publicēts žurnālā “Molecules” (2021), atklāja, ka melno piparu eļļa spēj sasniegt līdz pat 80% mirstības līmeni zaļajām persiku laputīm, kuras visiem pazīstamas kā teju neiznīcināmas, jo ir ļoti izturīgas pret dažādiem līdzekļiem.