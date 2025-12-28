“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem 0
Sociālajā tīklā “X” kāds lietotājs publicējis foto un ierakstu, kurā dalījies savā sašutumā par novēroto Daugavpils “Mego” veikalā. Viņš raksta: “Daugavpils Mego viss notiek. Tirgojam krievu tējas no paletēm un vēl lepojamies ar to.”
Daugavpils Mego viss notiek. Tirgojam krievu tējas no paletēm un vēl lepojamies ar to. pic.twitter.com/blLAy9eGmu
— Juris Mucenieks (@juris_mucenieks) December 25, 2025
Fotogrāfijā redzams, ka preces izvietotas uz paletēm, veidojot tā saucamos uzkrāvumus. Šī prece, viņaprāt, nav piemērota Latvijas tirgum, ņemot vērā politisko situāciju.
Sociālo tīklu lietotāji komentāros dalās dažādās reakcijās. Daļa izsaka sašutumu un uzskata, ka veikaliem būtu jāatsakās no agresorvalstī ražotas produkcijas tirdzniecības, turklāt norādot, ka “Mego” nav vienīgais veikals, kur pieejama Krievijā ražota prece.
Mego daudz ir ru produkcijas. Es jebkurā veikalā izvēlos LV ražojuma, pat ne LT, ru principā neko nepērku.
— RaitisO (@RaitisO) December 27, 2025
Ne pirmā reize. Rīgā to pašu var redzēt – Santa un Barbara (Brīvības iela), Milli Pro pie VEF…the list goes on 🫠
— Samanta (@SVaivade) December 26, 2025