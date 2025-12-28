Foto: Sociālā tīkla “X” ekrānuzņēmums

“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem 0

21:38, 28. decembris 2025
Sociālajā tīklā “X” kāds lietotājs publicējis foto un ierakstu, kurā dalījies savā sašutumā par novēroto Daugavpils “Mego” veikalā. Viņš raksta: “Daugavpils Mego viss notiek. Tirgojam krievu tējas no paletēm un vēl lepojamies ar to.”

Fotogrāfijā redzams, ka preces izvietotas uz paletēm, veidojot tā saucamos uzkrāvumus. Šī prece, viņaprāt, nav piemērota Latvijas tirgum, ņemot vērā politisko situāciju.

Sociālo tīklu lietotāji komentāros dalās dažādās reakcijās. Daļa izsaka sašutumu un uzskata, ka veikaliem būtu jāatsakās no agresorvalstī ražotas produkcijas tirdzniecības, turklāt norādot, ka “Mego” nav vienīgais veikals, kur pieejama Krievijā ražota prece.

