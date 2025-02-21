Dārznieki mudina stādīt narcises septembrī: labāka laika vairs nebūs 0
Rudens ir pareizais laiks, lai stādītu sīpolpuķes. Trauslo narcišu cienītājiem vajadzētu pilnībā izmantot šo laiku, jo labāka perioda vairs nebūs. Labākais laiks narcišu sīpolu stādīšanai ir septembra beigas, kad nav tik karsts kā vasarā, bet arī nav pārāk auksts.
Vislabāk sīpolus stādīt mēneša 20. datumā, kad iestājas vēsās naktis. Negaidiet līdz oktobrim, pretējā gadījumā materiālam nebūs laika iesakņoties pirms salnu iestāšanās.
Pareiza narcises stādīšanas tehnika arī ir ļoti svarīga. Lai sāktu, izvēlieties labi apgaismotu vietu ar drenētu augsni. Optimālais bedres dziļums ir no 10 līdz 15 centimetriem, un attālums starp blakus esošajiem ziediem ir no 10 centimetriem.
Pēc procedūras dobes jāsalaista ar lielu daudzumu ūdens, ja tuvākajā laikā nav gaidāms lietus. Taču nepārspīlējiet, pretējā gadījumā sīpoli sapūs. Lai pasargātu no ziemas salnām, ieteicams zemi virs narcisēm pārklāt ar mulču.