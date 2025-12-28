Vladimirs Putins
Pēc telefonsarunas ar Trampu Kremlis nosauc nosacījumu kara izbeigšanai Ukrainā 0

20:47, 28. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu esot norādījis, ka Ukrainai ir jāatdod Donbasa, lai izbeigtu karu, tā vēsta “Unian”, atsaucoties uz Krievijas prezidenta palīga Jurija Ušakova teikto.

Pēc Ušakova teiktā, Putina un Trampa saruna notikusi pēc Amerikas puses iniciatīvas un ilga vienu stundu un 15 minūtes.

“Putinam un Trampam ir kopumā līdzīgi uzskati, ka pagaidu pamiers tikai paildzinās konfliktu Ukrainā,” komentējot Krievijas un ASV līderu sarunu, sacīja Ušakovs.

Putins Trampam esot sacījis, ka, lai beidzot izbeigtu karadarbību, Kijivai nekavējoties esot jāpieņem lēmums par Donbasu, ņemot vērā situācijas attīstību frontes līnijās.

Pēc Ušakova teiktā, Tramps esot sacījis, ka viņš ir pārliecināts par Krievijas vēlmi pēc politiska un diplomātiska situācijas risinājuma. Abi līderi apmainījās arī ar vairākām pieklājības frāzēm. Tramps runāja par iespaidīgajām ASV un Krievijas ekonomiskās sadarbības perspektīvām, ja konflikts Ukrainā beigtos. Abi līderi arī apmainījās ar Jaungada apsveikumiem un vēlēja laimi.

Pēc Ušakova teiktā, pēc šodienas ASV prezidenta un Zelenska tikšanās Putins un Tramps vēlreiz sazvanīsies.

