Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, taču Baltais nams paziņojis, ka tikšanās laiks tiek pārcelts. Vizītes laikā abu līderu galvenie temati būs Ukrainas drošības garantijas, to termiņi un ekonomiskā palīdzība valsts atjaunošanai pēc kara, vēsta Unian.
Baltais nams pavēstīja, ka Trampa un Zelenska tikšanās paredzēta plkst. 13.00 (plkst. 20.00 pēc Latvijas laika). Iepriekš gan bija plānots, ka tikšanās sāksies divas stundas vēlāk, taču tas ticis mainīts. ASV pārstāvji pagaidām nekomentē pārcelšanas iemeslus.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien pirms svētdien paredzētās tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu apspriedies ar sabiedrotajiem, saņemot atkārtotus atbalsta apliecinājumus.
Apstājoties Kanādā ceļā uz Floridu, dodoties uz tikšanos ar Trampu, Ukrainas prezidents vispirms runāja ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju.
Pēc tam konferences zvanā viņš informēja Eiropas Savienības (ES), NATO un Eiropas valstu līderus, kuri, pēc Vācijas kanclera Frīdriha Merca teiktā, sniedza viņam pilnīgu atbalstu.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena sociālajos tīklos paziņoja, ka viņi atzinīgi vērtē “taisnīgu un ilgstošu mieru, kas saglabā Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti”.
Zelenskis sacīja, ka Krievijas uzbrukumi liecina, ka Maskavai nav nodoma izbeigt 2022. gada februārī sākto iebrukumu, kurā ir nogalināti desmitiem tūkstošu cilvēku.
Naktī uz sestdienu bezpilota lidaparātu un raķešu apšaudē, kas aptuveni desmit stundas bija vērsta pret Kijivu, gāja bojā divi cilvēki, vairāki desmiti tika ievainoti un vairāk nekā miljonam apgabala iedzīvotāju tika pārtraukta elektrības piegāde un apkure zemā temperatūrā, paziņoja Ukrainas varas iestādes.
Zelenskis sacīja, ka uz galvaspilsētu un tās apkārtējo reģionu raidīti aptuveni 500 dronu un 40 raķetes.
“Krievijas pārstāvji iesaistās garās sarunās, bet patiesībā viņu vietā runā “Kinžal” un “Shahed”,” viņš teica.
“Viņi nevēlas izbeigt karu un cenšas izmantot katru iespēju, lai Ukrainai sagādātu vēl lielākas ciešanas,” viņš piebilda.
Par to, ka nedēļas nogalē gaidāma tikšanās ar Trampu, Zelenskis izteicās jau piektdien.
Jaunākajā ASV un Ukrainas sarunu kārtā tika izstrādāts 20 punktu plāns Krievijas agresijas kara izbeigšanai, kas ir nosūtīts Maskavai.
“Mēs apspriedīsim šos dokumentus, drošības garantijas,” par ASV Floridas štatā, kur atrodas Trampa rezidence “Mar-a-Lago”, gaidāmajām sarunām žurnālistiem piektdien sacīja Ukrainas prezidents.
“Runājot par jutīgiem jautājumiem, mēs apspriedīsim Donbasu un Zaporižjas atomelektrostaciju, un mēs noteikti apspriedīsim arī citus jautājumus,” viņš piebilda.
Zelenskis šonedēļ sacīja, ka starp Kijivu un Vašingtonu joprojām pastāv domstarpības par šiem diviem jautājumiem.
Neraugoties uz to, Ukraina jaunākajā plānā panāca zināmas piekāpšanās, kas paredz iesaldēt frontes līniju un atcelt prasību, ka Kijivai juridiski jāatsakās no sava pieteikuma pievienoties NATO, sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents arī norādīja, ka šis plāns paver ceļu galu galā atvilkt savu karaspēku no Doneckas apgabala valsts austrumos un izveidot demilitarizētu zonu, lai gan iepriekš Kijiva nav vēlējusies tādu ierosinājumu pieņemt.