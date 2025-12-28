Foto: Getty Images via AFP/Scanpix

Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā 0

LETA
21:58, 28. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka diplomātiskie centieni izbeigt karu Ukrainā ir noslēguma stadijā, savā rezidencē “Mar-a-Lago” ASV Floridas štatā uzņemot Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

“Es domāju, ka mēs esam sarunu noslēguma stadijā, un mēs redzēsim. Pretējā gadījumā tas turpināsies ilgi,” sacīja Tramps, piebilstot, ka viņam nav noteikts procesa termiņš.

Tramps sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins, ar kuru viņam bija telefonsaruna tieši pirms tikšanās ar Zelenski, ir “ļoti nopietni” noskaņots par mieru.

“Abi līderi vēlas, lai tas beigtos,” Tramps sacīja tikšanās sākumā.

Sveicot Zelenski “Mar-a-Lago”, Tramps par viņu sacīja: “Šis kungs ir ļoti smagi strādājis un ir ļoti drosmīgs, un viņa cilvēki ir ļoti drosmīgi.”

Zelenskis sacīja, ka ar Trampu pārrunās teritoriālo koncesiju jautājumus. Viņš sacīja, ka viņa un Trampa sarunu vedēji “ir apsprieduši, kā soli pa solim virzīties uz priekšu un tuvināt mieru”, un turpinās to darīt arī tikšanās laikā.

Tramps piebilda, ka tiks panākta “stingra vienošanās”, lai garantētu Ukrainas drošību, kurā iesaistīsies arī Eiropas valstis.

