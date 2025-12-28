VIDEO. Tikai pēc publicēšanas internetā tūrists sapratis – bija soļa attālumā no drošas nāves 0
Kāds britu tūrists Filipīnās tikai pēc video publicēšanas sociālajos tīklos sapratis, cik tuvu nāvei viņš patiesībā bijis. Parastas rīta pastaigas laikā pa pludmali vīrietis neapzināti aiztika vienu no pasaulē indīgākajiem jūras dzīvniekiem – zilgredzenu astoņkāji.
“Ceļojot vienatnē un atrodoties vairāk nekā 11 000 kilometru no mājām, šādas situācijas var beigties traģiski. Tomēr briesmas kļuva skaidras tikai nākamajā dienā,” atzīst Endijs Makonels, kad viņa publicētais video sāka strauji izplatīties “Instagram” platformā.
Kā stāsta Makonels, viņš pludmalē sastapis bērnu bariņu, kuri ar sajūsmu rādīja savu atradumu – mazu astoņkāji. Bērni stāstīja, ka to noķēruši un pēc tam laidīšot atpakaļ ūdenī. Vīrietis, nezinot par briesmām, uz brīdi atkārtoja viņu rīcību – paņēma dzīvnieku rokās, nofilmēja sevi un atdeva atpakaļ.
Tikai vēlāk komentāros cilvēki norādīja, ka dzīvnieks patiesībā ir zilgredzenu astoņkājis, kas ir plaši pazīstams kā viens no visindīgākajiem jūras radījumiem pasaulē. Tā inde var izraisīt muskuļu paralīzi un elpošanas apstāšanos, bet pretindes šim toksīnam nav.
“Tikai pēc tam, kad izlasīju komentārus, sapratu, cik bīstama bija šī situācija,” atzina Makonels.
Viņš piebilda, ka komentāri bijuši ļoti dažādi – no pieklājīgiem brīdinājumiem līdz rupjiem un aizskarošiem izteikumiem. Tomēr galvenais ieguvums bijis skaidrs – apzināties, cik svarīgi ir neaiztikt savvaļas dzīvniekus, pat ja tie izskatās mazi un nekaitīgi.