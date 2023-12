Izraēla sākusi izmēģināt palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamās” tuneļu applūdināšanu ar jūras ūdeni, raidorganizācijai CNN atklāja ASV amatpersona.

Izraēla, kas par šo soli ir informējusi Savienotās Valstis, vēl nav pārliecināta, vai šis plāns nostrādās, bet tā apliecināja ASV, ka rīkojas uzmanīgi, izmēģinot applūdināšanu tuneļos, kuros, domājams, neatrodas ķīlnieki.

Izraēlas premjerministra birojs uzskata, ka “Hamās” gūstā joprojām atrodas 135 cilvēki, tai skaitā vairāki ASV pilsoņi.

Izraēlas armija šomēnes paziņoja, ka sagrāvusi vismaz 500 tuneļu šahtas Gazas joslā un atklājusi vairāk nekā 800. Daudzi no tuneļiem atrodas civilajās zonās.

Baidens: Izraēla nevēlas divu valstu risinājumu

Tikmēr ASV prezidents Džo Baidens otrdien, 12.decembrī, paziņojis, ka Izraēlas valdība iebilst pret tā dēvēto divu valstu risinājumu, un aicinājis premjerministru Benjaminu Netanjahu “mainīt” valdību.

“Bibi būs jāpieņem smagi lēmumi,” uzrunājot Demokrātiskās partijas ziedotājus, norādīja Baidens.

“Šī ir viskonservatīvākā valdība Izraēlas vēsturē,” atzina Baltā nama saimnieks, piebilstot, ka Izraēlas valdība “nevēlas divu valstu risinājumu”.

Viņš izteicās, ka Izraēla visā pasaule sāk zaudēt atbalstu un ka Netanjahu ir “jānostiprina un jāmaina” Izraēlas valdība, lai rastu ilgtermiņa risinājumu palestīniešu un izraēliešu konfliktam.

ASV prezidenta izteikumi atspoguļo pieaugošās domstarpības jautājumā par to, kas notiks Gazas joslā pēc kara starp Izraēlu un palestīniešu teroristisko grupējumu “Hamās”.

Vašingtona aicina Gazas joslas pārvaldi nodot palestīniešu pašpārvaldei, taču Izraēla pret šo ideju izturas noraidoši.

Netanjahu pēc sarunas ar Baidenu otrdien atzina, ka pastāv domstarpības par to, kas notiks pēc “Hamās” likvidācijas.

Viņš pauda cerību, ka šajā jautājumā tiks panākta vienošanās, taču solīja nepieļaut “Oslo kļūdas atkārtošanos”, norādot uz 1993.gadā parakstīto miera līgumu.

Izraēla mēneša laikā sagūstījusī 500 teroristus

Izraēlas Aizsardzības spēki un Izraēlas Drošības aģentūra pirmdien paziņoja, ka pēdējā mēneša laikā ir sagūstījuši vairāk nekā 500 teroristu.

350 no sagūstītajiem teroristiem bija Gazas joslā valdošā grupējuma “Hamās” locekļi, bet 120 bija no “Hamās” sabiedrotā grupējuma “Islāma džihāds”.

Apmēram 140 kaujinieku tika sagūstīti, kopš 1.decembrī beidzās nedēļu ilgušais pamiers starp Izraēlu un “Hamās” Gazas joslā.

“Daži no teroristiem tika aizturēti, slēpjoties civilās ēkās, skolās un patvertnēs,” teikts paziņojumā. “Izmeklēšanas sniedza izlūkošanas datus, kas palīdzēja papildu teroristu atrašanai, kā arī Izraēlas Aizsardzības spēku drošībai.”

Karš Gazas joslā sākās pēc Izraēlas vēsturē lielākā slaktiņa, kuru 7.oktobrī sarīkoja “Hamās” un citu grupējumu teroristi, nogalinot apmēram 1200 cilvēku un saņemot par ķīlniekiem vēl 240.

