Izraēla veikusi plašu “Hamās” kaujinieku sagūstīšanu. Izplatās video par kailiem aizturētajiem

Izraēlas armija Gazā sagūstītos un arestētos “Hamās” kaujiniekus izģērba, liekot visiem turēties vienkopus sargu uzraudzībā. Izraēlas sauszemes ofensīvas laikā no Gazas pēdējo stundu laikā sociālajos tīklos izplatījušies video, kuros redzami vīrieši ar aizsietām acīm un izģērbti līdz apakšveļai. Viņi padodas un noliek ieročus, vēsta atsevišķi ārvalstu mediji.

Daži ziņu avoti ir paziņojuši, ka ieslodzīto skaits pārsniedz 200.

Izraēlas televīzija demonstrēja kadrus, kuros, kā apgalvoja, Gazas pilsētā sagūstīti “Hamās” kaujinieki, pārsvarā jauni vīrieši, kas redzami sēžam uz zemes ar noliektām galvām un sasietām rokām aiz muguras. Vienā video šāda grupa tiek pārvadāta Izraēlas militārā transportlīdzekļa aizmugurē.

Tiek ziņots, ka starp ceturtdienas rītā aizturētajiem ir Diaja Alkahlots, Al-Araby Al-Jadeed korespondents. Pēcpusdienā tika zaudēta saikne ar žurnālistu, pēc tam vēlāk ģimene uzzināja par viņa aizturēšanu.

Galvenais redaktors Hosams Kanafani sacīja, ka Izraēlas spēki apzināti “arestē, mērķtiecīgi vēršas pret žurnālistiem un nogalina žurnālistus”, lai neļautu viņiem dokumentēt savus noziegumus Gazā.

Al-Araby Al-Jadeed ir viena no retajām panarābu ziņu aģentūrām, kas joprojām atrodas fiziski Gazas joslas ziemeļos.

Daži palestīnieši no ārzemēm video atpazinuši radiniekus un noliedza, ka viņiem būtu kāda saistība ar “Hamās” vai kādu citu grupējumu. Citviet ziņo, ka aizturēšanas notikušas arī no dažādām dzīvesvietām.

Kamēr Izraēlas avoti paziņoja, ka aizturētie ir palestīniešu bruņoto grupējumu biedri, MEE iegūtais saraksts, kā arī aculiecinieku liecības liecina, ka aizturētie ir arī akadēmiķi, žurnālisti, Unrva pārvaldīto skolu skolotāji, skolu audzēkņi, strādnieki, un Palestīnas pašpārvaldes darbinieki.

Izģērbušies līdz apakšveļai, basām kājām un sēžot uz ielas, aizsedzot galvu, video kadros redzami desmitiem palestīniešu vīriešu pēc tam, kad Izraēlas karavīri viņus arestēja Gazas joslas ziemeļos.

Mass round ups of Palestinians in Gaza by the Israeli military. Stripped down to their underwear and loaded on trucks to be taken god knows where. They will surely be abused if not worse. This is being supported by US tax dollars. https://t.co/xA8aWg6QO9

— Yousef Munayyer (@YousefMunayyer) December 7, 2023