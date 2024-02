Foto: Scanpix/LETA

Vairākos medijos publicēta ziņa, kurā pausts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) gatavojas atcelt nodokļu atmaksas par ārstniecības un izglītības izdevumiem Latvijā vēlas atcelt.

Tiesa gan, ziņa vairāk izplatās krievu valodā rakstošajos medijos, taču arī LA.LV redakcijā saņēmām satrauktu lasītājas vēstuli, kurā lūdz noskaidrot, vai šī informācija ir patiesa. Bet par ko tad ir bažas?

Tuvojas daudzu Latvijas iedzīvotāju gaidītais ienākumu deklarāciju iesniegšanas laiks. Sākot ar 1. martu, daudzi Latvijas iedzīvotāji gaida medicīnai un izglītības nodokļa daļas atmaksu. Taču tas drīzumā var tikt atcelts, vēsta Rus.lsm.lv ar atsauci uz LR-4 “Jaunā diena” raidījumu.

Kā zināms, gada ienākumu deklarācijā tiek atspoguļota visa pamata informācija par gada ienākumiem, reizē ar to parasti iedzīvotāji iesniedz arī maksājumu apliecinošus dokumentus par medicīnas un izglītības izdevumiem, daļu no šīs naudas saņemot no valsts atpakaļ.

Izrādās, tiek apspriesta iespēja pilnībā novērst attaisnotos izdevumus un par tiem atdot daļu attaisnoto izdevumu. Tie ir tie paši čeki izglītībai, zobārstniecībai un medicīnai. Šobrīd šis limits ir 600 eiro gadā.

Starp citu, šis jautājums jau bija apspriests pirms pieciem gadiem, un pašvaldības bija par to. Bet tad šī ideja tika atmesta.

Rus.lsm.lv arī norāda, ka par šo iespējamo risinājumu Baiba Šmite-Roķe argumentējusi, ka daļējas nodokļu atmaksas administrēšanas process ir ļoti dārgs, un nodokļu sistēma Latvijā ir jāvienkāršo un cilvēki jāatbalsta citādi.

LA.LV sazinājās ar VID komunikāciju nodaļu, lai uzzinātu, vai tiešām šādas izmaiņas tiek plānotas, vai tiešām iespējams, ka tuvākajā nākotnē vairs nebūs iespējams saņemt nodokļu atmaksu par izdevumiem.

Saņēmām īsu, bet kategorisku atbildi: “Nē, tā nav taisnība. Ja kādreiz nākotnē tiks veiktas kādas izmaiņas normatīvajos aktos, tad iedzīvotāji par tām tiks oficiāli informēti.”