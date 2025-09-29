“Ja pazemina produktu cenu, tas nenozīmē, ka tos pirks…” Magda Riekstiņa uzskata, ka cena vairs nav izšķirošs faktors pārtikas iegādē 0
Ir daudz un dažādi aspekti, kuri nosaka patērētāja izvēli. Ne vienmēr grozā tiek liktas preces ar zemāko cenu – tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzīst Magda Riekstiņa, laikraksta “Diena” Ekonomikas rubrikas un pielikuma “Uzņēmēja Diena” redaktore.
“Jautājums par darbaspēka nodokļiem konkurētspējas ziņā ir ļoti aktuāls, jo Latvijā maksājums par darbaspēka nodokļiem ir diezgan liels. Lai ražotājs spētu sev nokomplektēt nepieciešamo komandu, ir jārēķinās ar lielām izmaksām. Ir skaidrs, ka izvēli veikalā nosaka produkta kvalitāte un patērētāja izvēle. Un domāt, ka, pazeminot cenu, konkrētais produkts tiks pirkts, – tā nav,” uzskata Riekstiņa.
Viņa paskaidro: ja kādam konkrēts produkts liksies kvalitatīvāks, garšīgāks, veselīgāks, bet ir mazliet dārgāks, tad liela sabiedrības daļa tik un tā izvēlēsies tieši to.
“Teikt, ka valstij jādomā par to, lai būtu lētāk tikai tāpēc, ka tā grib uzņēmēji, nav pareizi,” uzsver Riekstiņa. Viņasprāt, arī pašiem uzņēmējiem ir jādomā par kvalitāti un atbilstību pircēju vēlmēm.
Jaunajai paaudzei arvien būtiskāks ir jautājums par veselīgu uzturu, līdz ar to arī pārtikas iegādē un konkrētu zīmolu vai produktu izvēlē būtiska loma ir to kvalitātei, bet ne tik izšķiroša – cenai.