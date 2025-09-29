“Ja pazemina produktu cenu, tas nenozīmē, ka tos pirks…” Magda Riekstiņa uzskata, ka cena vairs nav izšķirošs faktors pārtikas iegādē 0

LA.LV
0:19, 29. septembris 2025
Viedokļi

Ir daudz un dažādi aspekti, kuri nosaka patērētāja izvēli. Ne vienmēr grozā tiek liktas preces ar zemāko cenu – tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzīst Magda Riekstiņa, laikraksta “Diena” Ekonomikas rubrikas un pielikuma “Uzņēmēja Diena” redaktore.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

“Jautājums par darbaspēka nodokļiem konkurētspējas ziņā ir ļoti aktuāls, jo Latvijā maksājums par darbaspēka nodokļiem ir diezgan liels. Lai ražotājs spētu sev nokomplektēt nepieciešamo komandu, ir jārēķinās ar lielām izmaksām. Ir skaidrs, ka izvēli veikalā nosaka produkta kvalitāte un patērētāja izvēle. Un domāt, ka, pazeminot cenu, konkrētais produkts tiks pirkts, – tā nav,” uzskata Riekstiņa.

Viņa paskaidro: ja kādam konkrēts produkts liksies kvalitatīvāks, garšīgāks, veselīgāks, bet ir mazliet dārgāks, tad liela sabiedrības daļa tik un tā izvēlēsies tieši to.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Latvijas Pareizticīgā baznīca nav lūgusi Konstantinopoles patriarhu atzīt tās autonomiju

“Teikt, ka valstij jādomā par to, lai būtu lētāk tikai tāpēc, ka tā grib uzņēmēji, nav pareizi,” uzsver Riekstiņa. Viņasprāt, arī pašiem uzņēmējiem ir jādomā par kvalitāti un atbilstību pircēju vēlmēm.

Jaunajai paaudzei arvien būtiskāks ir jautājums par veselīgu uzturu, līdz ar to arī pārtikas iegādē un konkrētu zīmolu vai produktu izvēlē būtiska loma ir to kvalitātei, bet ne tik izšķiroša – cenai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pārtikas cenas kāpušas debesīs: latvieši atklāj, no cik eiro mēnesī jāatvadās, lai paēstu
“Pamanījāt, ka pārtikas cenas Latvijā pēc kovida nekad neaizgāja atpakaļ normālās sliedēs?” Tauta prāto, no kurienes “aug kājas” cenu pieaugumam
TV24
“Mūsu cilvēki nesaprot, kāpēc pārtika Latvijā maksā vairāk” – Gulbe skaidro, kāpēc pārtika Latvijā maksā dārgāk, nekā citviet Eiropā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.