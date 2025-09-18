Foto. Scanpix/LETA

Pārtikas cenas kāpušas debesīs: latvieši atklāj, no cik eiro mēnesī jāatvadās, lai paēstu 0

LA.LV
17:01, 18. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Pārtikas cenas pēdējo gadu laikā ir strauji augušas, un daudzi Latvijas iedzīvotāji sociālajos tīklos atzīst – ikmēneša rēķini par pārtiku kļuvuši divkārt lielāki. Diskusijā, kas izvērsās populārajā vietnē “Threads”, cilvēki dalās pieredzē par to, cik daudz viņiem šobrīd nākas atvēlēt tieši ēdienam.

“Cenas ir pieaugušas divreiz. Es tērēju vismaz 300 € mēnesī par pārtiku ģimenei. Gaidu jūsu komentārus un stāstus, kā jūs to risināt?” vaicā Emīls, aizsākot diskusiju.

Kāds raksta: “300€ mēnesī ir pa lēto, ja tas ir vismaz 3 cilvēku ģimenei. Tā ļoti sekojot pārtikas tēriņiem, mēs, trīs cilvēku ģimene, nedēļā noēdam 150-200€.”

“300€ vienam pieaugušajam uz mēnesi aiziet,” atklāj cits diskusijas dalībnieks.

Vēl kāds piebilst: “300 eiro tiešām ir maz.”

Cits aicina paraudzīties uz situāciju no cita skatpunkta: “Pārtika šobrīd ir nenormāli dārga, visvairāk žēl pensionāru. Pavērojiet, ko viņi veikalā liek uz letes.”

“Ap 600 eur vienam. Un es neko dārgu nepērku,” ar savu pieredzi dalās cits.

Vēl kāda komentētāja uzsver: “Man ir 700€ uz vienu pieaugušo un diviem tīneidžeriem.”

“200 eur uz diviem cilvēkiem,” piebilst diskusijas dalībniece.

Daudzi dalībnieki vienprātīgi uzsver, ka ar 300 eiro mēnesī veselīgu ģimenes ēdienkarti uzturēt nav iespējams. Kāda mamma raksta, ka viņu piecu cilvēku saimei nedēļā vien vajadzīgi 250–300 eiro, un tas vēl esot “nešikojot”.

Citā ģimenē ar diviem pieaugušajiem, piecgadnieku, divgadnieku un sešus mēnešus vecu mazuli kopējie izdevumi sasniedz ap 800 eiro mēnesī.

LA.LV Aptauja

Cik eiro mēnesī pārtikai tērē tu?

  • Līdz 200 eiro
  • 200–300 eiro
  • 400–500 eiro
  • 600–700 eiro
  • 800–900 eiro
  • Vairāk

