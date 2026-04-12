“Ja sākas karš – viņi brauc prom?” Gulbis uzdod neērtu jautājumu par NATO karavīru lomu Ādažos 0

15:38, 12. aprīlis 2026
Viedokļi

Uzņēmējs un bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis TV24 raidījumā “Preses klubs” dalās ar bažām par NATO sabiedroto klātbūtnes praktisko nozīmi Latvijā, īpaši attiecībā uz Kanādas kontingentu Ādažos.

Viņš atsaucas uz sarunu ar militārajā vidē iesaistītiem cilvēkiem, kuri apgalvojuši, ka konflikta gadījumā sabiedroto karavīri varētu tikt rotēti vai pārvietoti, nevis uzreiz iesaistīties kaujās. Tas, pēc Gulbja domām, rada būtisku jautājumu – kāda tieši ir šo spēku loma krīzes brīdī.

“Ja tas tā tiešām ir, tad rodas jautājums – kāpēc viņi te ir?” viņš norāda, uzsverot, ka šāda informācija, ja apstiprinātos, varētu radīt sabiedrībā nedrošības sajūtu.

Gulbis piebilst, ka rotācija pati par sevi ir normāla militārā prakse, tomēr svarīgi ir saprast, kā tā ietekmē reaģēšanas spējas kritiskā brīdī. Viņaprāt, Latvijai ir būtiski nezaudēt laiku un skaidri zināt, kā sabiedroto spēki rīkosies reālas apdraudējuma situācijas gadījumā.

Viņš aicina uz lielāku skaidrību un komunikāciju par NATO spēku klātbūtnes praktisko nozīmi, lai sabiedrībā nerastos nepamatotas šaubas vai neskaidrības par drošības garantijām.

