Traģēdija Smiltenes novadā: degušajā šķūnī atrastais bojāgājušais, iespējams, ir 14 gadus vecs zēns 2
Traģiskajā ugunsgrēkā, kas svētdien izcēlās siena šķūnī Smiltenes novada Brantu pagastā, bojāgājušais, iespējams, ir nepilngadīgs zēns.
Valsts policija saņēmusi iesniegumu par bezvēsts prombūtnē esošu 14 gadus vecu jaunieti, taču pagaidām saikne starp abiem notikumiem oficiāli nav apstiprināta.
LETA jau vēstīja, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ugunsgrēku šķūnī Smiltenes novada Brantu pagastā, kur atrasts bojā gājis cilvēks.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, lūgta precizēt, vai bojāgājušais ir bērns vai pieaugušais, aģentūrai LETA atbildēja, ka to varētu pateikt pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
Kamēr nav saņemti ekspertīzes rezultāti, Valsts policija nevar ne apstiprināt, ne noliegt, ka bezvēsts prombūtnē esošais zēns ir gājis bojā ugunsgrēkā, uzsvēra Vaskāne.
LETA jau vēstīja, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ugunsgrēku šķūnī Smiltenes novada Brantu pagastā, kur atrasts bojā gājis cilvēks.
Valsts policija notikuma vietā noskaidrojusi, ka šķūņa tuvumā atradušies vairāki nepilngadīgi jaunieši.
Pašlaik tiek noskaidrota bojāgājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, tostarp DNS ekspertīze.
Valsts policija izmeklēšanā vērtē visas iespējamās notikuma versijas.
Ņemot vērā, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuras ir īpaši aizsargājamas, Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus vasaras brīvlaikā. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni vairāk laika pavada ārpus mājām un nereti bez pieaugušo uzraudzības.
Tādēļ ir īpaši svarīgi atgādināt par drošu rīcību dažādās situācijās, tostarp par ugunsdrošību, aizliegumu spēlēties ar uguni, petardēm un citiem bīstamiem priekšmetiem, kā arī nepieciešamību informēt vecākus par savu atrašanās vietu. Savlaicīgas sarunas par drošību un atbildīgu rīcību var palīdzēt novērst nelaimes gadījumus un veicināt to, lai vasaras brīvlaiks bērniem aizritētu droši, uzsver Valsts policija.