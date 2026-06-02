Foto. pexels.com

Pilsēta uz kuģa ar 80 000 iedzīvotāju: atdzimst viena no pasaules ambiciozākajām iecerēm 0

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LA.LV
12:46, 2. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Ideja, kas vēl nesen šķita kā zinātniskā fantastika, atkal nonākusi uzmanības centrā. Tiek atdzīvināti plāni par pasaulē pirmo pastāvīgi apdzīvoto peldošo pilsētu, kas darbotos ar kodolenerģiju un spētu uzņemt līdz pat 80 000 cilvēku – vairāk nekā desmit reizes vairāk nekā pasaulē lielākie kruīza kuģi.

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Tā dēvētā “Brīvības kuģa” (Freedom Ship) koncepcija pirmo reizi tika izstrādāta jau pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, taču tagad projekts atkal nonācis uzmanības centrā. Par tā īstenošanu pārliecināts ir uzņēmuma Freedom Cruise Line vadītājs Rodžers Gūčs, kurš britu laikrakstam The Telegraph paudis optimismu par projekta nākotni.

Ja iecere kļūtu par realitāti, tā ievērojami pārspētu visus līdz šim uzbūvētos kruīza kuģus. Salīdzinājumam – pasaulē lielākais kruīza kuģis Icon of the Seas spēj uzņemt aptuveni 7600 pasažieru un vairāk nekā 2300 apkalpes locekļu, savukārt “Brīvības kuģī” paredzēta vieta aptuveni 50 000 pastāvīgo iedzīvotāju, 10 000 viesu un 20 000 apkalpes darbinieku.

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Projekta izmaksas tiek lēstas aptuveni 16 miljardu ASV dolāru apmērā.

Idejas autori uzsver, ka šis nebūtu tradicionāls kruīza kuģis. Tas paredzēts kā pilnvērtīga pilsēta uz ūdens, kur cilvēki varētu ilgstoši dzīvot, strādāt, mācīties un pavadīt brīvo laiku.

Uz kuģa būtu pieejamas skolas, koledžas, veikali, bankas, restorāni, naktsklubi, konferenču centri un dažādi pakalpojumi. Iedzīvotāju vajadzībām plānots izbūvēt arī parkus, muzejus, koncertzāles un sporta infrastruktūru.

Īpašu uzmanību piesaista plānotais 15 000 vietu sporta stadions, akvaparks un milzīgs akvārijs. Pārvietošanās starp dažādām kuģa zonām notiktu ar īpaši izveidotu tramvaju sistēmu.

Projekta autori skaidro, ka viņu mērķis nav radīt greznu kūrortu bagātajiem, bet gan vidi, kas līdzinātos parastai pilsētai.

Iespaidīgais kuģis būtu aptuveni 1,6 kilometrus garš un tik liels, ka nespētu piestāt nevienā pasaules ostā. Tāpēc tas pastāvīgi atrastos starptautiskajos ūdeņos, pasauli apceļojot aptuveni divu līdz trīs gadu laikā.

Pasažieru nogādāšanai krastā un atpakaļ būtu paredzēta īpaša prāmju flote, savukārt uz kuģa klāja plānots izbūvēt astoņus helikopteru nosēšanās laukumus.

Lai gan projekta autors Normans Niksons aizgāja mūžībā 2012. gadā un ideja uz laiku tika nolikta malā, tagad tās atbalstītāji cer atrast nepieciešamo finansējumu un pārvērst ieceri realitātē.

Pagaidām gan “Brīvības kuģis” joprojām ir tikai ambiciozs projekts uz papīra. Tomēr tā atbalstītāji ir pārliecināti, ka nākotnē cilvēki varētu dzīvot ne vien uz sauszemes, bet arī milzīgās peldošās pilsētās, kas nepārtraukti ceļo apkārt pasaulei.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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