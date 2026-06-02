“Dzīvoju veco ļaužu pansionātā. Kā mums rīkoties apdraudējuma gadījumā?” Senioriem darbojas cits algoritms 0
Sociālās aprūpes centros, kuros dzīvo seniori, guļoši cilvēki vai personas ratiņkrēslos, apdraudējuma gadījumā jārīkojas pēc īpaši izstrādāta evakuācijas algoritma. To, atbildot uz iedzīvotāja jautājumu, TV24 skaidro Rīgas domes Drošības un civilās aizsardzības komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
Jautājums īpaši aktuāls ir situācijās, kad cilvēki dzīvo ēkas augšējos stāvos un paši fiziski nespēj nokļūt pagrabstāvā vai citā drošākā vietā. Piemēram, ja veco ļaužu pansionātā piektajā stāvā atrodas vairāki desmiti cilvēku, no kuriem daļa ir guļoši vai pārvietojas ratiņkrēslos, evakuācija bez personāla palīdzības nav iespējama.
Lapiņš norāda, ka sociālās aprūpes centros šādiem gadījumiem ir jābūt savam rīcības algoritmam. Viņš pats esot apmeklējis šādas iestādes, tostarp Mežciemā, kur atrodas vairāki sociālās aprūpes centri. Šādās vietās būtiska loma ir aprūpes personālam, kas apdraudējuma gadījumā palīdz organizēt iemītnieku pārvietošanu uz drošākām telpām.
Vienlaikus Lapiņš atzīst, ka cilvēki, kuri ir piesaistīti gultai vai paši nespēj pārvietoties, objektīvi nevarēs patstāvīgi nokļūt pagrabstāvā. Šādos gadījumos viņiem ir jāpaļaujas uz personāla palīdzību un iestādes sagatavotību ārkārtas situācijām.
Pēc Lapiņa teiktā, personāla uzdevums šādās situācijās nav tikai pašiem doties uz drošāku vietu, bet arī palīdzēt evakuēt aprūpes centra iemītniekus. Tādēļ sociālās aprūpes iestādēs īpaši svarīgi ir iepriekš izstrādāti un praktiski pārbaudīti rīcības plāni, lai apdraudējuma gadījumā būtu skaidrs, kurš un kā palīdz cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.