“Ja vienīgā kvalitāte ir invaliditāte, darbu atrast būs grūti.” Balodis par 1. grupas invalīdu iespējām Latvijā 0
Ivars Balodis, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kādas iespējas personām ar 1. grupas invaliditāti ir atrast darbu Latvijā.
Balodis uzskata, ka šiem cilvēkiem iespējas atrast darbu pastāv. Pirmās grupas invaliditāte attiecas uz cilvēkiem, kuri salauzuši mugurkaulu un atrodas ratiņkrēslā, un lielākā daļa jau ir atraduši darbu.
Viņš norāda, ka reizēm darba devēji pieprasa klātienes darbu, taču labprāt pieņemtu darbā cilvēku, kurš ir ratiņkrēslā un kam ir attiecīgās zināšanas.
“Ir paradoks, ka darba devēji negrib pieņemt darbā invalīdu, bet mūsu valsts uzdevums ir, lai cilvēks ar invaliditāti var atrast tādu vietu, kur viņš var uzlabot savas prasmes un zināšanas, lai būtu interesants darba devējam,” skaidro Balodis.
“Ja tu zini, kā ar ofisa tehniku darboties, ja tev ir brīnišķīgas tekstu veidošanas spējas vai arī ja proti programmēt un darboties ar datoru, tad cilvēks vienmēr atradīs darbu, bet ja vienīgā kvalitāte ir invaliditāte, tad darbu atrast būs ļoti grūti,” viņš piebilst.
Balodis atzīmē, ka situācija ir uzlabojusies, taču joprojām grūtāk ir cilvēkiem ar dzirdes problēmām. Savukārt cilvēki ar redzes traucējumiem ir lieliski biroja darbinieki, spējot veikt milzīgu darba apjomu.
Viņš gan uzsver, ka joprojām smagāk ir cilvēkiem ar intelektuāliem attīstības traucējumiem, jo valsts atbalsta sistēma viņiem nav pietiekama.
“Mums situācija salīdzinājumā ar Eiropu nav nemaz tik slikta, bet smagajās invaliditātēs mums iet bēdīgi,” atzīst Balodis.