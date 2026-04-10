Jādzīvo kā japāņiem? Latvieši dusmīgi par it kā ikdienišķu problēmu ar pakomātiem, ar ko saskaras visi 2
Sociālajos tīklos izcēlusies diskusija par šķietami ikdienišķu, bet daudzus kaitinošu problēmu – kāpēc pie pakomātiem bieži vien nav atkritumu tvertņu.
Kā norāda kāda lietotāja, situācija ir absurda: “Man jāiet apkārt veikalam, lai izmestu mazu papīru? Nē, nu aiziet jau aiziešu, bet kāpēc, lai neiekārtotu miskasti pie pakomātiem?”
Šis ieraksts ātri vien izraisīja plašu reakciju – komentāros atklājās gan dažādi risinājumi, gan arī pretēji viedokļi par cilvēku paradumiem. Daļa komentētāju uzskata, ka problēma nav infrastruktūrā, bet cilvēku attieksmē.
Kāds raksta: “Vienkārši paši savāciet aiz sevis, neesat nekādi ķēniņi.” Cits piebilst, ka citās valstīs tas esot normāli: “Mācīsimies no japāņiem – tur uz ielām vispār nav atkritumu urnu. Visi nes sev līdzi un izmet mājās.”
Arī vēl kāds komentētājs atzīst, ka pats tā dara ikdienā: “Staigāju ar mugursomu un tukšo kafijas glāzi ielieku somā. Ar visiem iepakojumiem tāpat.”
Tomēr ne visi ir tik kategoriski. Daudzi uzskata, ka neliela atkritumu tvertne pie pakomāta būtu loģisks risinājums. “Es jau izmetu to papīrīti, bet būtu ērtāk, ja blakus būtu atkritumu tvertne,” raksta ieraksta autore. Citi piekrīt: “Pakomāti parasti ir pie veikaliem vai sabiedriskām vietām, bet jā – dažus soļus gan jāpaiet. Grūši.”
Kāds pat min konkrētu piemēru: “Pie Valdemāra Rimi Rīgā ir miskaste starp Omnivas un DPD pakomātiem – ideāli!”
Daļa diskusijas dalībnieku gan brīdina – ja miskastes būs, tās ātri vien pārvērtīsies par haosu. “Kurš maksās par darbinieku, kas regulāri iznesīs šo miskasti? Tā noteikti būs pilna ar visādiem mēsliem, ne tikai papīriem,” norāda kāda komentētāja.
Vēl kāds piebilst ar ironiju: “Rīgas pašvaldība var uzlikt, bet cik tas maksās – 5000 eiro par vienu urnu?” Ir arī skeptiskāki scenāriji: “Un tad kāds to aizdedzinās un nodegs pakomāts.”
Diskusijā izskan arī plašāks skatījums uz sabiedrības paradumiem. “Man likās, ka tas būtu ērti, bet, palasot komentārus, sapratu – cilvēki ir gatavi uzreiz visu sadedzināt,” ironiski secina kāda lietotāja. Cits piebilst: “Ir visādi dīvainie uz šīs pasaules.”