Rajevskis par Kulberga tempu valdības veidošanā: tas ir sprinta ātrums, bet rodas jautājums – kāpēc viss notiek tik ātri? 0

16:41, 30. maijs 2026
Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis TV24 atzinīgi vērtē Ata Kulberga ātro virzību valdības veidošanas procesā. Viņš norāda, ka notikumi attīstījušies ļoti straujā tempā, lai gan vēl pavisam nesen situācija neizskatījās tik pārliecinoša.

Rajevskis atgādina, ka pagājušajā nedēļā, kad Kulbergs tika nominēts, pirmdien situācija vēl nebūt nešķita droša. Tobrīd izskatījās, ka process varētu arī neizdoties un ka gaidāmas politiskās spēles, intrigas un aizkulišu manevri, par kuriem runājis arī pats Kulbergs.

Tomēr rezultātā pagājusi tikai nedaudz vairāk nekā nedēļa, un jau ir gaidāms valdības kabineta sastāvs, ko varēs nodot sabiedriskai apspriešanai. Jaunajai valdībai atvēlēts īss laika posms, taču tas būs darba pilns, savā pirmajā preses konferencē žurnālistiem teica nupat amatā apstiprinātais Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).

Vienlaikus politologs norāda, ka tik strauja virzība raisa arī jautājumus. Viņaprāt, jāvērtē, kāpēc šis temps ir tik labs — vai tas liecina par veiksmīgu politisko vienošanos un efektīvu darbu, vai arī aizkulisēs pastāv kādi apstākļi un problēmas, par kurām sabiedrība vēl nezina.

