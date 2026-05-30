Ukraina trāpa pa vienu no svarīgākajiem Krievijas piegāžu ceļiem – Krimā jau veidojas rindas pēc degvielas 0
Ukraina paziņojusi par būtisku panākumu cīņā pret Krievijas militāro loģistiku, apgalvojot, ka tās droni tagad spēj ietekmēt vienu no svarīgākajiem piegāžu maršrutiem starp okupētajām Ukrainas teritorijām un Krimu. Tikmēr Krimā jau tiek ziņots par degvielas piegāžu traucējumiem un garām rindām degvielas uzpildes stacijās.
Kā vēsta britu izdevums Daily Express, Ukrainas izlūkdienests paziņojis, ka tā droni nodrošinājuši tā dēvēto uguns kontroli pār atsevišķiem stratēģiski svarīgā Krimas–Doņeckas koridora posmiem. Runa ir par maršrutu, kas savieno okupētās teritorijas Ukrainas dienvidos un tiek izmantots degvielas, munīcijas un citu militāro kravu pārvadāšanai.
Pēc Ukrainas sniegtās informācijas dronu uzbrukumi skāruši ceļa posmus starp okupētajām Berdjanskas, Melitopoles un Džankojas teritorijām.
Šis maršruts tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajām Krievijas armijas apgādes artērijām Ukrainas dienvidos.
Kāpēc šis ceļš ir tik svarīgs?
Šoseja ved no Rostovas pie Donas caur okupēto Mariupoli un Melitopoli līdz Krimai. Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma tā kļuvusi par vienu no galvenajiem maršrutiem, pa kuru Krievija pārvieto militāro tehniku, degvielu, munīciju un personālu.
Ukrainas izlūkdienesta pārstāvji apgalvo, ka pastāvīgo dronu uzbrukumu rezultātā šajā maršrutā iznīcināti vairāki transportlīdzekļi un degvielas vedēji, kas būtiski sarežģī piegādes okupētajām teritorijām.
Publikācijā norādīts, ka Ukraina pēdējos mēnešos arvien biežāk uzbrūk Krievijas loģistikas objektiem ne tikai frontes tuvumā, bet arī dziļāk okupētajās teritorijās.
Krimā pieaug bažas par degvielas trūkumu
Tikmēr Krimā novērotas problēmas ar degvielas pieejamību. Vietējās amatpersonas atzinušas, ka vairākās degvielas uzpildes stacijās izveidojušās garas rindas, bet atsevišķās vietās izsīkuši benzīna un dīzeļdegvielas krājumi.
Vietējie iedzīvotāji, baidoties no piegāžu traucējumiem vasaras sezonas laikā, steiguši iegādāties degvielu rezervēm. Dažviet ieviesti arī ierobežojumi, nosakot maksimālo degvielas daudzumu, ko viens autovadītājs drīkst iegādāties.
Ukrainas droni darbojas arvien dziļāk okupētajās teritorijās
Kā raksta Politico, pēdējo mēnešu laikā Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi būtiski apgrūtinājuši Krievijas pretgaisa aizsardzības darbu vairākos okupētajos reģionos.
Tas savukārt ļāvis Ukrainas spēkiem arvien biežāk veikt triecienus objektiem, kas atrodas tālāk no frontes līnijas. Ukrainas militārā izlūkdienesta pārstāvji uzskata, ka šāda taktika palīdz vājināt Krievijas spēju nodrošināt savas vienības ar nepieciešamajiem resursiem.
Lai gan Krievija publiski nav apstiprinājusi Ukrainas apgalvojumus par pilnīgu kontroli pār atsevišķiem maršruta posmiem, eksperti norāda, ka regulāri uzbrukumi loģistikas infrastruktūrai ilgtermiņā var radīt būtiskas problēmas Krievijas armijas apgādei okupētajās teritorijās.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.