Baltā nama ārsts Šons Barabella publiskojis ASV prezidenta Donalda Trampa veselības pārbaudes rezultātus, secinot, ka viņa veselības stāvoklis ir lielisks un viņš pilnībā spēj pildīt prezidenta pienākumus. Vienlaikus ārsts ieteicis Trampam vairāk pievērsties fiziskajām aktivitātēm un samazināt svaru, vēsta ārzemju mediji.
Dokumentā norādīts, ka Tramps ir pilnībā spējīgs pildīt visus armijas virspavēlnieka un valsts vadītāja pienākumus.
Vienlaikus ārsts Baltā nama saimniekam ieteicis profilaktiski palielināt fiziskās aktivitātes un samazināt svaru.
Iepriekš mediji pievērsa uzmanību sasitumiem uz Donalda Trampa rokas. Medicīniskajā ziņojumā norādīts, ka pārbaudes laikā uz viņa plaukstas virspuses konstatēts neliels sasitums un ādas kairinājums.
Bija aizdomas, ka to izraisījusi bieža roku spiešana apvienojumā ar aspirīna lietošanu sirds un asinsvadu slimību profilaksei.
CNN vēsta, ka profilakses nolūkos ārsti parasti iesaka lietot 81 miligramu aspirīna dienā, taču Tramps intervijā laikrakstam “The Wall Street Journal apgalvoja”, ka lieto 325 miligramus.
Tramps varētu kļūt par vecāko prezidentu ASV vēsturē
Donaldam Trampam 14. jūnijā apritēs 80 gadi. Stājoties amatā, viņš kļuva par vecāko prezidentu ASV vēsturē inaugurācijas brīdī.
Pašlaik vecākais ASV prezidents, kurš atstājis amatu, ir demokrāts Džo Baidens, kurš Balto namu pameta 82 gadu vecumā. Ja Tramps nostrādās līdz sava otrā pilnvaru termiņa beigām, viņš amatu atstās gandrīz sešus mēnešus vecāks nekā viņa priekšgājējs.