VIDEO. Pavisam tuvu Latvijas pierobežai Lietuvas pilsētā iemaldījies lācis 0

15:52, 30. maijs 2026
Ziņas Dabā

26. maijā aculiecinieki Lietuvas pilsētā iemūžināja, kā gaišā dienas laikā pilsētas ielās brīvi skraida pieaudzis brūnais lācis.

Šis neparastais un reizē bīstamais skats fiksēts Lietuvas pilsētiņā Turmantā (Zarasu rajonā), kas atrodas vien dažu kilometru attālumā no Latvijas robežas un Daugavpils novada, radot pamatotu satraukumu arī mūsu valsts pierobežas iedzīvotājos.

Ar mednieka Audroņa Bariseviča iemūžinātajiem kadriem dalījusies Lietuvas Mednieku un zvejnieku asociācija. Video skaidri redzams, kā brūnais lācis skrien gar dzelzceļa sliedēm un privātmāju sētām.

Reaģējot uz situāciju, kaimiņvalsts speciālisti un mednieki ir izplatījuši steidzamus un svarīgus drošības norādījumus iedzīvotājiem, kas jāņem vērā ikvienam, kurš nonāk līdzīgā situācijā. Satiekot lāci, kategoriski aizliegts mēģināt tam tuvoties, to baidīt, dzenāt vai kā citādi provocēt. Tāpat nedrīkst dzīvnieku fotografēt vai filmēt no tuva attāluma vai sekot tam pakaļ. Pareizākā rīcība ir mierīgi atkāpties uz drošu vietu, nekavējoties parūpēties par bērnu un mājdzīvnieku drošību, un par redzēto ziņot atbildīgajiem dienestiem.

Speciālisti mierina, ka lielākoties lāči no cilvēkiem vairās un apdzīvotās vietās nonāk pilnīgi nejauši – vai nu apmaldoties, vai vienkārši meklējot barību vai pārvietošanās ceļu. Galvenais ir netraucēt lielo ķepaini, lai viņš varētu pilnīgi droši un netraucēti pamest cilvēku apdzīvoto teritoriju un atgriezties mežā. Tomēr Latvijas un Lietuvas pierobežas iedzīvotājiem šobrīd ieteicams saglabāt papildu piesardzību.

