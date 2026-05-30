"Nogalināšu tavu mammu" – vīrietis biedējis ne tikai bijušo dzīvesbiedri, bet arī viņas dēlu
Zemgales rajona tiesai nodota krimināllieta, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par tiesas noteikto ierobežojumu pārkāpšanu un draudu izteikšanu bijušajai dzīvesbiedrei. Pēc prokuratūras sniegtās informācijas, viņš ne tikai ignorējis aizliegumu sazināties ar sievieti, bet arī vairākkārt draudējis viņai atņemt dzīvību un nodarīt smagus miesas bojājumus.
Ar Zemgales rajona tiesas lēmumu apsūdzētajam bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi – aizliegums jebkurā veidā sazināties ar bijušo dzīvesbiedri, organizēt satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos ar viņu.
Neskatoties uz tiesas noteiktajiem aizliegumiem un zinot par kriminālatbildību to nepildīšanas gadījumā, apsūdzētais vairākkārt mēģināja sazināties ar sievieti, sūtot īsziņas un zvanot.
Būdams agresīvi noskaņots, dusmu, atriebības un greizsirdības motīvu vadīts par to, ka sieviete pēc šķiršanās nevēlas ar viņu atjaunot attiecības un sazināties, apsūdzētais vairākkārtīgi veicis nevēlamu telefonisku saziņu un izteicis draudus nogalināt.
Ņemot vērā, ka apsūdzētais kopdzīves laikā jau bija vardarbīgs pret sievieti, viņa vīrieša izteiktos draudus uztvēra kā reālus un bīstamus savai dzīvībai un veselībai, kas deva viņai pamatu baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, sankciju piemērošanu vīrietiem skaidro tiesībsargi.